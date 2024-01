Mutatjuk, milyen időjárásra számíthat a hétvége első napján!

Vannak, akik már túl vannak rajta, de sokakra csak most vár az influenza, valamilyen légúti megbetegedés, ami gyakran jár kellemetlen köhögéssel. Ne várjunk sokáig, lépjünk azonnal, amint megjelennek az első tünetek. Először is próbáljuk meg elkerülni a vírusos és a bakteriális betegségeket, beleértve a náthát és a megfázást is.