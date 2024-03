Idén tavasszal nyitnák meg Nánán a bölcsődét

„Mivel nyertes állami pályázat alapján építkeztünk, ezért 2025 márciusában már be kell adnunk az irányító hatóságnak egy jelentést az új intézményről, de akkor már a bölcsődének működnie kell. A nyitás legkésőbbi dátuma elméletileg tehát 2025 januárja-februárja. Ugyanakkor személyesen is azt szorgalmazom, hogy a bölcsőde mihamarább nyisson meg. Mihelyst megkapjuk a használatbavételi engedélyt és az igazgatói pályázat eredménye is ismert lesz, nyithatjuk a bölcsődét, jó lenne már idén májusban indulni”

– tette hozzá Nána alpolgármestere. Felvetésünkre, hogy lesz-e elég parkolóhely a kicsikkel vagy a kicsikért érkező szülők számára, Juhász László úgy reagált, az új bölcsődénél 5 személyautó részére van parkolóhely és a szomszédos műhelynél is tudnak parkolni majd, továbbá a babakocsiknak is helyet biztosítottak. A nánai bölcsőde iránt nagy az érdeklődés, még Párkányból és a környékről is sokan kérdeztek rá, annál is inkább, mert Párkányban nincs ilyen intézmény, lapunk tudomása szerint legközelebb Zselízen a református egyház bölcsődéje áll a szülők rendelkezésére. Sőt olyan szülők is élnek a környéken, akik Esztergomba hordják naponta bölcsibe a gyerekeket.