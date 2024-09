Átadták az új nánai bölcsődét.

A község a bölcsődét állami támogatásból építette, a projekt értéke 33 ezer 500 euró volt, az elnyert pályázati összeg pedig 755 ezer euró, amit a régiófejlesztési minisztérium folyósított a falunak. Az intézmény húsz férőhelyes, két tanteremmel, pihenőkkel, kiszolgáló helyiségekkel. Egytől három éves korig járnak majd ide a kisgyerekek, róluk héttagú személyzet gondoskodik. Ebédet a helyi óvodában főznek rájuk, a bölcsőde konyhai részében adagolják és készítik elő fogyasztásra a már megfőzött ételt.

„Még 2018-ban döntöttünk arról, hogy jó lenne egy bölcsőde a faluban, mert a környéken sehol, még Párkányban sincs ilyen intézmény. A projektet az idén elhunyt Molnár Dezső polgármesterrel vittük végig, ő sajnos már nem érhette meg az avatót. A mai világban, amikor a szülők dolgoznak, sőt, gyakran még a nagyszülők is, egyre fontosabb, hogy a kisgyerekek biztonságban, jó kezekben legyenek, szakemberek foglalkozzanak velük. Bár Nánán idén is nagyon kevés gyermek született, ettől függetlenül hisszük, hogy a bölcsődének igenis van létjogosultsága, regionális szinten is”

– közölte az Új Szóval Juhász László ügyvezető polgármester. A melegvizet napelemekkel állítják elő, a fűtést is az egyik legkorszerűbb, környezetbarát rendszer biztosítja. Az udvarra pedig speciális, a legkisebb korosztálynak szóló játékokat telepítettek.

Nyílt nappal kezdődik a tanév

Barics Rita, az új Nefelejcs Bölcsőde igazgatónője lapunknak elmondta, hogy egyelőre 7 kisgyerekkel kezdik október elsején a tanévet, de holnap ringatóprogrammal egybekötött nyitott napot is tartanak az intézményben. Az intézménybe év közben is be lehet iratkozni, már most is jöttek kicsik Ebedről, Párkányból, Szőgyénből.

„Kisgyerekekkel foglalkozunk, egytől három éves korig, tehát a játékokat, a berendezést is úgy kellett biztosítanunk, a körülményeket is a legkisebbekhez mérten kellett kialakítanunk”

– mondta az igazgatónő. A pici gyerekek esztétikus, barátságos környezetben töltik a napot, a szülőknek parkolóhelyeket is kialakítottak a bölcsőde épülete mellett. Az új intézménybe szívesen várják a további jelentkezőket is.