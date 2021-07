Hová lett a Tisza homokja?

A közösségi portálokra feltöltött képek és a hozzászólások alapján a Kistárkány határában kanyargó Tisza egykori aranypartját teljesen tönkretették. Bár a legutóbbi látogatásomkor – másfél hónappal ezelőtt – sem nézett ki jobban. Értesüléseink szerint 11 évvel ezelőtt egyenesítették el a partot utoljára a mostanihoz hasonló módon, mely a folyó változó vízszintjének és a nagyobb áradásoknak köszönhetően folyamatosan változik. A világhálón futótűzként terjedtek a drámai fotók. A polgármestert is feljelentették, mert úgy vélték, ő állhat a dolog mögött.

Jana Mésarová, a Kassai Kerületi Rendőr-kapitányság az Új Szónak megerősítette, hogy július hatodikán, a délutáni órákban valaki a 158-as rendőrségi telefonszámon tett bejelentést az ügy kapcsán. „A bejelentést követően azonnal megjelentek a helyszínen a királyhelmeci parancsnokság rendőrei, de kiderült, hogy szabálysértésre nem került sorˮ – nyilatkozta lapunknak a szóvivő. Azt, hogy ki fordult a hatóságokhoz, nem tudni. A feljelentést azután vonták vissza, miután kiderült, hogy a vízgazdálkodási vállalat dolgozik a parton.

Az emberek javára

„Nem történt visszaélés, senki nem adott el tiszai homokot senkinek. Bár a terület a falu kataszterében van, a folyó medrét, vagyis a jelenlegi vízállás és a meder felső szintje közötti, illetve a meder felső határa mentén található tíz méter széles – a Szlovák Földalap (SPF) tulajdonában lévő földterületet – a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) kezeli. Az ott végzett munkálatok, beleértve a homok kiásása, elszállítása és a meder ledózerolásával kapcsolatban velük kell egyeztetni. Bár az aranypart körüli, mintegy háromhektárnyi területet mi tartjuk rendben, az ilyen beavatkozások nem tartoznak a kompetenciáink közé. A folyó medre nem tartozik a településhez. Nagyon sajnálom, hogy a dolgok idáig fajultak, az ügyben a rendőrség is megkeresett. Mindezt tolmácsolták a feljelentőnek, aki visszavonta a feljelentését. Végső soron a talajrendezés az emberek érdekeit szolgálja, hiszen a part ezen részét utoljára 11 évvel ezelőtt igazították el, azóta már olyan meredekké vált, hogy csak nagyon nehezen lehetett megközelíteni a folyó vizét. Míg évekkel ezelőtt valóban szép, homokos volt a part, a folyó állandó mozgása miatt a homokos rész egyre inkább iszapos, a part pedig egyre meredekebb lettˮ – mondta Bálint Csilla, Kistárkány polgármestere.

Tervezett folyamat

Marián Bocák, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szóvivője elmondta, a hozzájuk tartozó folyók medrét és azok partját rendszeresen, egy előre meghatározott ütemterv szerint tisztítják. „Azt a felgyülemlett homok- és földtömeget távolítottuk el, melyet az elmúlt évek során hordott össze a folyó vízszintje. A múlt hét folyamán elszállított, mintegy 500 tonnányi homokot árvízvédelmi célokra, például a homokzsákok feltöltésére tudjuk felhasználni. Tény, hogy a nehézgépekkel már napokkal korábban megbolygattuk a talajt és rengeteg mélyebb gödröt hagytunk a parton, de ez csak azért van, mert időközben megemelkedett a folyó vízszintje, mely megakadályozta a munka folytatását. A helyszínre egyébként már kedden visszatértek a munkagépek, egy lánctalpas segítségével a partot is elegyenesítjükˮ – közölte lapunkkal Bocák, aki később azt is elmondta, hogy az elszállított homokot az általuk kijelölt helyen elraktározták, illetve az is igaz, hogy a Széles-tóra (Zemplínska Šírava) is vittek belőle, azonban nem homokvárak építése, hanem sérült vízvezetékek javításához szükséges töltőanyag felhasználása céljából.

„A jelenlegi helyzettől eltekintve számunkra továbbra is fontos a Tisza partja és annak közvetlen környezete. Évekkel ezelőtt született egy ötlet, hogy a magyarországi Záhonnyal közösen egy lengőhidat építenénk a folyón. Záhonytól a folyó széléig már vezet egy út, amely a hídra csatlakozva minket is rákapcsolna a kerékpárútra. Ez nemcsak turisztikai érdekesség lenne, de a határ két oldalát is összekötné, a híd kistárkányi oldalától pedig a már meglévő aszfaltút vezetné a turistákat a töltésig. A tervek kapcsán korábban már egy pályázatot is benyújtottunk, melynek keretében a szakemberek egy tanulmányt is kidolgoztak. A tanulmány már lezárult, most kiértékelés alatt áll. Egy újabb felhívással a tervdokumentációt is kidolgoztatjuk, mely elsősorban a közel 280 méter széles lengőhíd és a hiányzó kerékpárút megvalósítását alapozná meg. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, nemcsak a két település, hanem a két ország, vagyis Szlovákia és Magyarország segítségére is nagy szükség leszˮ – zárta Bálint Csilla, Kistárkány első embere.