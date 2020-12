Holnap visszatér a ZSSK a Csallóközbe

Közel kilenc éve egy cseh magántársaság váltotta fel a szlovák vasutat. A RegioJet sikertörténetét azonban beárnyékolja az utasok gyakori késések, a tömött járatok és megbízhatatlanság miatti elégedetlensége. A cseh társaság folyamatosan növelni tudta az utasok számát, az egyvágányos pálya azonban jelentős korlátozást jelent a szakaszon. Vajon sikerül-e áthidalni a műszaki kihívásokat a ZSSK-nak? A közlekedési minisztérium olcsóbb, kényelmesebb, és megbízhatóbb utazást ígért a frekventált vonalon, képes erre az állami vállalat?

Vasárnap indul

Szombaton este 11-kor elindul a pozsonyi főállomásról a RegioJet utolsó Dunaszerdahelyre tartó sárga szerelvénye. Vasárnap hajnalban már a ZSSK által indított vonatra szállhatnak fel az utasok. Komáromból 3.30-kor, Dunaszerdahelyről 3.57-kor indul el az első szerelvény. A társaság az osztrák ÖBB-vel együttműködve 59 vonatot indít majd. Munkanapokon csúcsidőben óránként járnak vonatok Pozsony és Komárom között, a főváros és Dunaszerdahely között pedig félórás intervallummal számolnak a csúcsidőben. Tomáš Kováč a ZSSK szóvivője közölte, hogy a szerelvények technikai tulajdonságai miatt némileg módosították a menetrendet, de hét percnél nem lesz nagyobb a különbség a korábbi induláshoz viszonyítva.

Kisebb változások

Az új menetrendben már nem számolnak néhány járattal, ilyen például a Pozsonyból 17.13-kor Komáromba induló egykori Rex, amelyet vasárnaptól a 17.05-kor induló szerelvénnyel pótolnak. Este tízkor Pozsonyból már csak Dunaszerdahelyig jutunk el vonattal, Komáromba nem folytatja útját a járat. Megszüntetik az Úszorról 17.50-kor a fővárosba tartó járatot is. „A vonalon elismerjük majd a nemzetközi menetjegyeket is, ezt a korábbi üzemeltető nem tette meg” – folytatta Tomáš Kováč. A Dunaszerdahelyről Bécsbe utazóknak újdonsággal készülnek, számukra is elérhető lesz a kedvezményes regionális menetjegy, amely 24,80 euróba kerül. „A ZSSK vasárnaptól kezdi árulni a jegyeket a pénztárakban és az e-shopban, a korábban eladott december 12. utánra szóló jegyeket is elismerjük” – tette hozzá a szóvivő. Pozsony és Úszor között továbbra is a Pozsonyi Integrált Közlekedési Rendszer része marad a vonal. Pozsonyból Komáromba 5,25 euróba kerül egy menetjegy, a heti bérletért 26,24 eurót, a havi bérletért 104,98 eurót kell fizetni az ingázóknak.

Egyelőre kevesebb hely

A koronavírus-helyzet miatt most kevesebb az utas, a ZSSK ehhez igazítja a szerelvények kapacitását. A társaság kisebb kapacitású szerelvényekkel szolgálja ki a vonalat, csúcsidőben is négyszáznál kevesebb ülőhely lesz majd a járatokon, de az év folyamán bővítést ígérnek. Nagyrészt az ÖBB szerelvényeivel növelnék a járatok kapacitását. Tomáš Kováč elmondta, erre a járványhelyzetből fakadó igények mellett akkor kerülhet sor, ha a pályát kezelő Szlovák Államvasutak (ŽSR) befejezi a peronok meghosszabbítását. Egyelőre tehát úgy tűnik, addig lesz kényelmes az utazás, amíg nem térnek vissza a diákok az iskolába, és a jelenleg otthonról dolgozó ingázók a pozsonyi munkahelyükre.

Garanciát ígérnek

A déli vonalon állandó fennakadást okozott, hogy csak egy vágányon közlekednek a vonaton, és sorompóval ellátott vasúti átjáróból is kevés van. Az 51 vasúti átjáró közül csak 8 helyen van sorompó, 17 átjárónál fényjelzés is figyelmezteti a sofőröket. A gyakori balesetek a RegioJetnek is sok fejfájást okoztak. A műszaki problémák, szerelési munkák miatt szinte folyamatosan késtek a vonatok. Egy állandó ingázó úgy jellemezte a helyzetet, hogy Pozsony és Dunaszerdahely között a menetrend csak tájékoztató jellegű, és inkább a jó szerencsén múlik, ha időben elindul és célba ér a járat. A ZSSK talán előrelátásból, a déli vonalon is bevezeti a szupergarancia szolgáltatását. Ha legalább egy órát késik a vonat, visszafizetik a jegy árának felét az utasoknak, kétórás késés esetén a teljes jegyárat. Akkor nem fizetnek, ha a vasúti átjáróban történt baleset, vagy a vágányon történt haláleset miatt késik a szerelvény. A ZSSK honlapján elérhető tájékoztatás szerint csak a regisztrált utasoknak jár a kárpótlás, akik az interneten, vagy a mobilalkalmazás segítségével váltottak egyszeri menetjegyet.

120 éves vonal

1896-ban indult el a közlekedés a Pozsony és Komárom közötti vasúti szakaszon. A vonal megnyitása óta letelt több mint 120 évben sokat változott a környék, leginkább a Pozsony környéki építkezési láz miatt jelentősen gyarapodott az utasok száma. A személyszállítás mellett a teherforgalom is számottevő a szakaszon. A ZSSK szerint a leggyorsabb regionális expressz 1 óra 42 perc alatt ér el Pozsonyból Komáromba, 16 megállóval. A személyvonat 27-szer áll meg a 100 kilométeres táv alatt, ez az indulás és cél között 2 óra 7 percig tart. A társaság is elismeri, hogy a pálya jövője szempontjából nem csak a közlekedési vállalat, vagy a géppark a mérvadó, hanem a sínek karbantartása és modernizációja is, ami a ŽSR feladata. „A főváros körzetébe tartozó kötött pályás felgyorsítása, a gyakran fennakadást, és sebességkorlátozást okozó váltók gyors megjavítása és a haladás javítása, valamint a Dunaszerdahelyig futó második sínpár megépítése kulcsfontosságú az utasok számára” - szögezte le a társaság hozzátéve, hogy csúcsidőben 5-ször találkoznak az ellentétes irányba haladó vonatok, így egy kisebb késés esetén is a dominóhatás érvényesül, ami miatt az egész menetrend csúszik. A tervek között szerepel az is, hogy meghosszabbítják a peronokat azokban a megállókban, ahol találkoznak a vonatok, így nagyobb kapacitású szerelvényeket is beiktathatnak.

Munkást keresnek

A vállalat már néhány hónapja elindította az alkalmazottak toborzását, de még mindig maradtak betöltetlen pozíciók. „Folyamatosan igyekszünk feltölteni a pozíciókat, hogy gondoskodjon a teljesértékű szállításról. Továbbra is zajlik a toborzás. A pozsonyi és érsekújvári munkahelyeinken, amelyhez az érintett vonal tartozik, további alkalmazottakat készítünk fel a mozdonyvezető és vonatvezető tanfolyamokon.

Két évig maradnak

A ZSSK és az ÖBB kétéves megbízatást kapott a közlekedési minisztériumtól. Ezt megelőzte egy sikertelen versenypályázat, amit több bejelentkező is kritizált. A tervek szerint a jelenlegi helyzet is csak ideiglenes. A minisztérium nyáron új pályázatot hirdetett az a vállalat, amely megnyeri az új tendert, 2023-ban tíz éven keresztül gondoskodhat majd a közlekedésről a szakaszon.

Vannak elvárások

„Nem fogom megsiratni a RegioJetet, hiszen az utóbbi években rendre csak bosszússágot okozott az állandó késésekkel és a megbízhatatlansággal. Remélem, hogy az állami vasúttársaság többet nyújt majd, bár abból kiindulva, hogy a vonalon műszaki szempontból egyelőre semmi nem változik, nem tudom, mit remélhetek” - mondta Balázs, aki naponta utazott vonattal Dunaszerdahelyről Pozsonyba.