Hirdetésben árulták az ellopott szímői traktort

Bób János, Szímő polgármestere elmondta, már néhány nappal a lopást megelőzően láttak a helyiek a Vág menti töltés közelében, Kamocsa irányába haladni egy gyanúsan lassan közlekedő személygépkocsit. Az autó letért a helyi lövölde felé, mintha előzetes terepszemlét tartottak volna a tettesek. „Harminc kilométerrel arrébb, egy Nagysurány melletti lepusztult telep hangárjában találták meg a rendőrség dolgozói a traktort. Aki egy kicsit ért a traktorokhoz, az egy darab dróttal, slusszkulccsal is be tudja indítani. A tolvajok az interneten 6 ezer euróért kínálták a lopott traktort, ha a rendőrök nem találják meg, valószínűleg már el is adták volna a gépet” – mondta Bób János. A régi traktor értéke mintegy 5-6 ezer euró, ám a község számára pótolhatatlan, télen utak sózására, nyáron fűkaszálásra használják a szükséges tartozékokkal. Új traktorra a jelenlegi helyzetben nem lett volna pénze az önkormányzatnak, ezért a község vezetése levélben köszönte meg a rendőrség munkatársainak a segítséget.

„A három fiatalember ellen eljárást indított a rendőrség, egyiküket korábban már feltételes szabadságvesztésre ítélték” – tette hozzá Bób János.