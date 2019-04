Hétfőtől 15. Komáromi Egyetemi Napok

A hét folyamán olyan közéleti témákkal is foglalkoznak, mint a felvidéki magyar sajtó helyzete, az embercsempészet és migráció, a Csemadok 70 éve, de szó lesz stressz hatékony kezeléséről, a munka világáról, a bormarketingről és pályakezdési workshopot is tartanak. Idén is megrendezik a művészetek és játékok éjszakáját, a tanár-diák estet, a sportnapot, valamint a Sirály-menti fesztivált, koncertekkel, játékos vetélkedőkkel. A keddi napot véradással kezdik a fiatalok, de önkéntes kutyasétáltatást is bevállalnak a Rex állatmenhelyen. Szerdán tartják a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulóját.

A hét hagyományos zárórendezvénye a Futás a jövőért, amely során a Sirály kollégiumtól rajtoló egyetemi hallgatókhoz folyamatosan kapcsolódnak a város közép- és alapiskolásai, majd óvodásai és közösen futnak be a Klapka térre. A futás azt jelenképezi, hogy Komáromban az óvodás kortól az egyetemig bezáródóan folyik magyar nyelvű oktatás, nevelés.

A 15. KEN részletes programját a www.ujs.sk honlapon találják az érdeklődők.