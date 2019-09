Heteken belül emeletes vonattal utazhatunk

Aleš Ondrůj a vállalat szóvivője lapunknak azt mondta, hogy 10-14 napon belül elindítják a szeptemberre ígért emeletes szerelvényeket, amelyeket a Deutsche Bahntól kölcsönöz a társaság.

„Folyamatban vannak a pályára állítás utolsó előkészületei” - folytatta a szóvivő hozzátéve, hogy több hónapos, megterhelő folyamat volt a szerelvények jóváhagyása.

A Pozsony és Komárom közötti szakasz specifikus műszaki tulajdonságai miatt egy további mérést is be kellett iktatni, ami nélkül nem indíthatták volna el az emeletes vonatokat. Ondrůj rámutatott, hogy az engedélyeztetési eljárást a közlekedésügyi minisztérium és a vállalat sem tudta befolyásolni, de a tárca és a Regiojet is felkészült az emeletes szerelvények beiktatására. A szerelvényeket a társaság legmodernebb, Siemens Eurorunner mozdonyai vontatják, beiktatásukkal több százzal bővülhet az ülőhelyek száma a reggeli és délutáni csúcsforgalomban induló járatokon. A szóvivő megjegyezte, hogy az év első felében több tucat százalékkal nőtt az utasok száma, további bővítési lehetőségekre azonban már nincs lehetőség a szakaszon.

„Elsősorban a peronok hossza és az egyvágányos vonal kapacitása miatt. A vonal és annak felszereltsége sajnos régóta nem elegendő a folyamatosan növekvő utasszámnak” - folytatta Ondrůj hozzátéve, hogy a pálya a Szlovák Államvasutak tulajdona.

A szóvivő szerint az egyetlen megoldás az, ha kétvágányos lesz a pálya, amelynek köszönhetően több járat közlekedhetne a főváros és Komárom között. Idén is drámaian nőtt az utasszám a vonalon. A Regiojet arra számít, hogy 2019-ben 4-5 millió utast szállítanak a sárga vonatokon, ami újabb rekordot jelent.

A zsúfolt szerelvényeken kívül a gyakori késések miatt is elégedetlenek a RegioJet utasai. Az egyvágányos vonalon bekövetkező balesetek olykor az egész menetrendet felborítják. Délelőtt személyautóval ütközött a sárga vonat Úszor és Lég között az egyik vasúti átjáróban. Néhány járat ezért 30-60 percet késett. A balesetben senki nem sérült meg, délre helyre állt a rend a vonalon.