Házhoz is megy az oltó csapat

Nagyszombat megye szeretné, ha minél több lakos lenne beoltva, ezért tíz mobil oltó csapatot állított össze. Azoknak szeretnének segíteni, akik egyedül élnek, nincs ki elvigye őket oltásra, vagy gondot okoz nekik eljutni valamelyik városba. Jelenleg az igénylők regisztrációja zajlik. A községi hivatalok gyűjtik be az adatokat, és felül is bírálhatják, ki kaphatja meg így a koronavírus elleni oltást a településén vagy otthon. Nem kizárólag a 70 év felettiek igényelhetik, hanem indokolt esetben fiatalabbak is. Mindegyikük a Pfizer- BioNTech vakcinájára számíthat. Amint összegyűjtik az igényléséket, a megye kiküldi az oltó csapatot. Naponta két-három, egymáshoz közel eső településre tudnának kiszállni a mobil egységek.

Királyrévben már elkezdték az adatgyűjtést. „Többen jelentkeztek, főleg hetven évnél idősebbek, de vannak az igénylők között hatvanasok, krónikus betegségben szenvedők, immobilis személyek és kísérőik. Ha összegezzük az igénylők adatait és leadjuk a megye által működtetett alkalmazáson, az oltó egység előre meghatározott időben, nagyjából két hét múlva kiszáll, hogy beoltsa az igénylőket. Nem a lakosoknak kell regisztrálniuk az NCZI oldalán, ahol korábban nehézkes volt a regisztráció, hanem nekünk. Királyrévben a kultúrházban tervezzük az oltást, de ha kell, az oltó csapat házhoz megy” – tájékoztatott Agócs Gergely, Királyrév polgármestere.

Vezekényen egy hetük van a lakosoknak arra, hogy elküldjék adataikat a regisztrációhoz. „Már többen bejelentették családtagjaikat, mozgáskorlátozottak, idősek részére kérték az oltásnak ezt a formáját. A kérvényezők létszáma és az oltó egységek kapacitásától függően az egyik oltó csapat a kultúrházban fogadja a helyieket, a másik házhoz megy” – mondta el Zupko Tamás, Vezekény polgármestere. Hozzátette, sajnos vannak olyan lakosok, akik úgy nyilatkoztak, idősek, nem járnak sehova, nem kérik a védőoltást, de a faluban találkozni lehet velük.