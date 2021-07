Háromszázötven bringás tekert az éjszakai kerekezésen

Több mint kétszer annyi résztvevő kerekezett végig a városon a hétvégi éjszakai biciklizésen, mint az előző alkalommal. Ezzel a létszámmal Szenc városa az ilyen rendezvények legnagyobbjai közé került országos viszonylatban. Juraj Gubáni, a város alpolgármestere szívügyének tartja a kerékpáros közlekedést. Az éjszakai biciklizést tavaly rendezték meg először azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a kerékpárosokra és a kerékpáros közlekedésre, amely nagyszerű, kényelmes, gyors, egészséges, környezetbarát és költséghatékony alternatívát nyújt a közlekedésben. “Szeretnénk megmutatni, hogy a biciklizésnek van értelme, van rá igény, a kerékpárosok éppúgy a közúti közlekedés résztvevői, mint a más járművekkel utazók, és a kerékpárutak építése valóban fontos feladata a városnak. Tavaly augusztusban Nyitrán vettünk részt hasonló rendezvényen, azért, hogy megnézzük, milyen módon zajlik. Az ott tanultak segítségével szeptemberben, az Európai Mobilitási Hét keretében Szencen is megrendeztük az első éjszakai kerékpározást, akkor viszonylag kevés résztvevővel. Idén májustól szeptemberig havonta szerettük volna megismételni a rendezvényt, de májusban még a járványügyi korlátozások nem tették lehetővé, ezért júniusban volt az első, szeptemberben lesz az utolsó ebben az évben. Aminek nagyon örülünk, és bevallom, kicsit meg is lepett minket, hogy júniusban 104-en vettek részt, múlt pénteken pedig 250-nel több, vagyis 354 résztvevő tekerte le a közel 10 kilométeres távot. Információim szerint eddig csak a Pozsonyban rendezett éjszakai biciklizésen volt több résztvevő, nagyjából 700 kerékpáros. Ezzel megelőztük Nyitrát, ahol tavaly 273-an kerekeztek éjszaka a városban” - részletezte az alpolgármester. Juraj Gubáni örömét fejezte ki a pozitív visszajelzések miatt. Mint mondta, nagyon sok kisgyermekes család vett részt, a legkisebb résztvevő hároméves volt, aki pedál nélküli futóbiciklin tette meg a távot, de egy 73 éves úr is nagyon lelkes volt és legközelebb is részt vesz. “A város két pontján is le kellett állítani a forgalmat egy időre, amiért a rendőrségnek tartozunk köszönettel. Az esti időpont miatt érdekes a rendezvény. Egyrészt olyankor kisebb a forgalom, másrészt egyedi hangulata van, ahogy a kivilágított, kidíszített bicikliken végigmegy a tömeg a város utcáin” - egészítette ki. Legközelebb augusztus 20-án, majd szeptember 17-én napnyugta után lesz éjszakai biciklizés Szencen.

