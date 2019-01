Hamarosan újra lehet jelentkezni a Tóthpál Gyula Fotópályázatra

Királyhelmec önkormányzata először 2016-ban hirdetett versenyt a szlovákiai magyar fotográfia egyik legjelesebb képviselője születésének 75. évfordulója alkalmából. Akkor 34, egy évvel később pedig 28 nevezés érkezett. Tavaly a verseny harmadik évadának megszervezését a Tempora Orientia – A Jövő Nemzedékek, Dél-Zemplén Kultúrájáért és Fejlődéséért Polgári Társaság is támogatta, valamint a nagykaposi Herczegh Károly Alapítvány is felajánlotta segítségét. A szervezők a korábbi évek tapasztalataiból okulva némiképp változtattak a nevezés feltételein, aminek eredményeként 85 pályázó több mint 240 alkotását kellett értékelnie a szakmai zsűrinek. A pályaművek többsége a bodrogközi és az Ung-vidéki településekről érkezett, de egyebek mellett Varannóról, Budapestről, Érsekújvárból és Szepsiből is küldtek alkotásokat. A díjátadót, kb. 150 érdeklődő részvételével a Királyhelmeci Városi Hivatal nagytermében tartották, a kiállítás 31 alkotása pedig a Millennium téren, óriásbanneren látható. A szervezők a roll-uppokra nyomtatott képeket egyébként a régió legtöbb oktatási intézményébe is szeretnék eljuttatni, ilyen kiállítások eddig a királyhelmeci gimnáziumban, a Helmeczy Mihály Alapiskolában, valamint a Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában voltak.

Molnár Ildikó, Tóthpál Gyula egyik keresztlánya, a Királyhelmeci Városi Hivatal közigazgatási és szervezési osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy négy kategóriában nevezhetnek a fotósok: külön a 7–10 és a 11–14 éves gyerekek, a fiatalok 21 éves korig, valamint a felnőttek. A versenybe mobiltelefonnal készített fotókkal is lehetett nevezni. Nevezési díj most sem lesz, egy fotós legfeljebb három képpel pályázhat. Újításként bevezették, hogy természetfotó és utómunkával módosított fotó témakörben is lehet nevezni, ám az ide beérkezet képeket nem az életkor szerinti kategóriákban, hanem témakörönként értékelik.

Szintén újdonság, hogy a nevezéseket egy speciálisan erre a célra létrehozott weboldalon, a www.tpgyfoto.eu-n, fogadják, mely egyebek mellett a www.kralovskychlmec.org oldalról is elérhető lesz. Itt a pályázónak fel kell tüntetnie a nevét, az életkorát és elérhetőségeit, valamint azt is, hogy alkotásait –melyeket címmel kell ellátnia – életkor szerint, vagy a két újonnan létrehozott kategória valamelyikében akarja-e értékeltetni. Nevezéseket július 31-ig fogadnak. A szervezők szándékai szerint a hamarosan induló weboldalon a korábbi évadokra benevezett összes fotó látható lesz, és egyéb érdekességeket és információkat is kínálnak az érdeklődőknek. A nevezés részletes feltételeiről ezen kívül a helyi újságban, a város weboldalán, valamint szórólapokon is tájékozatják a pályázni szándékozókat.