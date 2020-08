Hajszálon múlott a főszerkesztő visszahívása

Mivel Klačan Terézia, a város évtizedekig dolgozó főellenőre már az előző önkormányzati ülésen jelezte, hogy augusztus 12-ével lejár a megbízatása és a posztot nem kívánja tovább betölteni, ezért a képviselő-testület a mostani, keddi ülésén a pályázati bizottság által már meghallgatott és jelen lévő három jelölt közül választotta meg Párkány új főellenőrét. A testület a szabályok szerint, titkos szavazással döntött a győztesről. A szavazatok alapján a város új főellenőre Bíró Adrianna, aki önkormányzati, államigazgatási, könyvelési és közgazdasági tapasztalatokkal is rendelkezik. Bíró Adrianna a szavazatok alapján a legtöbb voksot kapta a jelen lévő 12 önkormányzati képviselőtől. Az önkormányzat egyúttal jóváhagyta a főellenőr havi fizetését is. Bíró Adrianna új főellenőrként leghamarabb szeptember végétől tudja ellátni feladatait, teljes munkakörben.

A keddi képviselő-testületi ülés legviharosabb és leghosszabb programpontja kétségtelenül a Párkány és Vidéke városi havilap főszerkesztőjének visszahívása volt. Tulajdonképpen csak egyetlen szavazaton múlott, hogy Bokor Rékát nem váltották le, ugyanakkor több képviselő kemény és szigorú kritikát fogalmazott meg a főszerkesztői munkájával és etikai-politikai összeférhetetlenségével kapcsolatban. Ezt tette a közvetlen főnöke, a lap kiadójának vezetője, a kultúrház igazgatója, Júlia Žďárska is. Volt viszont, aki megvédte a főszerkesztőt, Bokor Réka pedig továbbra is alaptalannak, tisztességtelennek és méltatlannak tartja a kritikát, a vádakat és a visszahívására beadott javaslatot.

A kiadó szerint a főszerkesztő valótlanságokat terjeszt.

Már júniusban is bírálták

Mint arról lapunkban már korábban is beszámoltunk, a párkányi önkormányzat júniusi ülésén Csepregi Zoltán és František Árendás független képviselők kemény és alapos kritikával illették Bokor Réka főszerkesztő lapvezetési tevékenységét, megállapítva, hogy a főszerkesztő több pontban is súlyosan sértette az újságírók központi etikai – szakmai kódexét, emiatt pedig veszélybe került a közpénzen kiadott városi lap pártatlansága, függetlensége és objektivitása. Vitkó Andrea, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke a júniusi ülésen úgy nyilatkozott, a két képviselő kritikája megalapozott és tényekkel alátámasztott, ő is súlyos etikai összeférhetetlenséget lát Bokor főszerkesztői munkájában, ezért támogatja a visszahívását. Csepregi Zoltán épp ezért még júniusban azt kérte a kiadó vezetőjétől, Júlia Žďárskától, hogy mint a főszerkesztő közvetlen felettese, indítványozza Bokor Réka leváltását.

Kiadó: a főszerkesztő valótlanságokat terjeszt

A mostani, keddi ülésen maga a kiadó vezetője, a főszerkesztő közvetlen felettese, Júlia Žďárska értékelte Bokor Réka munkáját és konstatálta, hogy a főszerkesztő tevékenysége nincs összhangban az újságírók etikai kódexével. „Az ő mostani politikai exponáltsága és erős nemzetiségi érzése nem garantálják a lap objektivitását” – szögezte le a kiadó igazgatója. (Bokor Réka az Összefogás Politikai Mozgalom tagja, a legutóbbi parlamenti választásokkor a párt országos listáján is indult. Ráadásul, ahogy ezt a júniusi ülésen Csepregi és Árendás képviselők konkrét lapszámokkal, fizikailag bizonyították is, Bokor Réka februárban, a választások előtt a Párkány és Vidékében vezércikként hozta le a saját véleményét, ámde ugyanezt a vezércikket szintén februárban teljes egészében az Új Szó választási mellékletében is megjelentették, fizetett politikai hirdetésként, de ott már Bokor Réka az Összefogás exponált tagjaként közölte ezt – a szerk. megjegyzése). A kiadó igazgatója szerint az utóbbi időben több olyan anyagot is megjelentetett a főszerkesztő, amelyek történelmi és politikai folyamatokat értékelnek át, és mindez nem városi lapba való. Ezeknek ugyanis össztársadalmi jellegük van, amelyek más médiákban kapnak helyet. Júlia Žďárska úgy véli, a történtek miatt át kellene értékelni az alapító-működtető – kiadó – főszerkesztő viszonyrendszerét is, már ami a jogköröket illeti.

Valaki vagy politikus vagy újságíró, a főszerkesztő csúsztat és manipulál.

„A városi lap feladata szerintem elsősorban az, hogy objektíven tájékoztasson a város összes területéről és történéséről, az összes eseményről, és a lapnak biztosítania kell a békés együttélés platformját is, amellett, hogy a lakosságot a helyi közélet jobbítására ösztönözze“ – mondta Žďárska. A kiadó igazgatója hozzátette: nem hagyhatja szó nélkül azt sem, hogy Bokor Réka főszerkesztőként a szociális hálón valótlanságokat terjeszt és munkafegyelmi szempontból is kétséges a működése. „A munkaviszony kérdéseit szerződés rögzíti és köti, amelyet mindkét fél aláírt és elfogadott, épp ezért abszolút helytelen, ha erről az érintett a szociális hálón bármit is megjelentet. Nagyon csúnya dolog, ha valaki a saját aláírása mellé nem tud odaállni” – tette hozzá a kiadó igazgatója.

Nem Trianon a lényeg !

A keddi ülésen ismét megszólalt Csepregi Zoltán és František Árendás képviselő is. Mindketten hangsúlyozták, az ügyben egyáltalán nem az, és nem is volt az a lényeg, hogy Bokor Réka mit jelentetett meg Trianonról, de még az sem hogy a februári cikkének mi a tartalma. Sőt, az sem, hogy Bokor milyen nemzetiségű és tud-e főszerkesztőként szlovákul. Hanem, – a képviselők szerint – az, hogy valaki vagy újságíró, vagy pedig aktív politikus, mert a kettő együtt kizárja egymást, súlyosan sérti az újságírói szakmai kódexet és végképp nem etikus. Tehát, hogy ez a legfőbb baj és ezért kéne, hogy Bokor távozzon a posztjáról, mert közpénzből fenntartott, mindenkinek szóló városi lapot vezet. Csepregi Zoltán az ülésen kikérte magának, hogy egyes honlapok úgy tájékoztattak a főszerkesztőt bíráló júniusi ülésről, hogy képviselőik ott se voltak az ülésen, sőt úgy tálalták ezt a nyilvánosságnak, hogy Párkányban le akarják váltani a magyar főszerkesztőnőt! Szerinte ez agymosás, megtévesztés és manipuláció, továbbá bizonyíték arra, hogyan nem szabad lapot írni és szerkeszteni – még Párkányban sem. „Kérem szépen, ideje lenne abbahagyni azt a melldöngetős hozzáállást, hogy a „miénk” és „magyar”, és felhagyni ezzel, ha még nem volt elég Párkány gondja. Mert a KSOH vállalatban is az igazgató a „mienk” volt, „magyar”, az ellenőrző képviselet is a „miénk” volt, „magyar”, és hab a tortán, hogy még a többségi tulajdonos is magyar volt, aztán, köszönjük szépen, 230 ezer eurós veszteség lett belőle. Amiből még 60 ezer eurót – a párkányi adófizetők pénzéből –, nem tudjuk, hogy fogja rendezni” – utalt a volt cég helyzetére Csepregi. Hozzátette, jól lenne ha a „mienk” és „magyar” ügyekben is szakmai érvek és szakemberek dominálnának. A képviselő a mostani ülésen dokumentumok alapján tételesen cáfolta továbbá Bokor Rékának a saját fizetéséről az interneten közzétett információit is, hangsúlyozva, hogy a főszerkesztő ebben is csúsztatott. Csepregi ezt alátámasztva név említése nélkül felolvasta a főszerkesztőnek idén januártól folyósított havi nettó fizetését, és kiderült, hogy ezek az összegek sokszor nagyobbak voltak, mint amilyen összegekről Bokor a közösségi hálón írt. Csepregi elmondta: azzal neki nincs gondja, hogy Bokor Réka az Összefogás mozgalom szóvivője-e vagy sem, de a képviselő azonnal idézte a TASR hírügynökségnek azt a cikkét, ahol a főszerkesztő így, ebben a minőségében tájékoztatott.

Árendás képviselő szerint továbbra is fennáll az összeférhetetlenség.

„Két dolog lehetséges, vagy a sajtóiroda hazudik, vagy neki nem mondtak igazat, esetleg csúsztattak. Ebben viszont az a szörnyű, hogy három esetből három csúsztatás. Ezt még a lexikon is másképp nevezi. És ha a lexikonra hallgatok, akkor egy ilyen ember nem vezethet önkormányzati lapot, ha tetszik, ha nem” – szögezte le Csepregi Zoltán. Csepregi példaként még Mózes Szabolcsot, az Új Szó volt szerkesztőjét is pozitív példának hozta fel, mondván, hogy Mózes most Bokor Réka pártbeli főnöke, de Mózes etikusan járt el, mert amikor hivatalosan pártelnök lett és politikus, abbahagyta szerkesztői, újságírói tevékenységét. Csepregi szerint ez lett volna a követendő példa a párkányi lap főszerkesztője számára is. A képviselő hozzátette, igazat ad az interneten megjelenteknek, miszerint ez már a harmadik próbálkozás a főszerkesztő leváltására. „Elég baj, hogy a harmadik. Kétszer megvédtük, én harmadszor már nem vagyok hajlandó” – zárta felszólalását a városatya.

Pártoskodás, személyeskedés

Benyó Mónika, az MKP önkormányzati képviselője Csepregire reagálva úgy nyilatkozott, elég bajm, hogy valaki 2020 nyarán pártoskodással és személyeskedéssel vádaskodik, ahelyett, hogy megkérdezné a lakosokat, hogy vajon meg vannak-e elégedve a Párkány és Vidékének az elmúlt években megjelent lapszámaival. Benyó elmondta, igaz, hogy az ő közvélemény kutatása nem hivatalos, de neki mindenki azt igazolta vissza, idősebb és fiatalabb ember is, hogy a lap „időszerűbb, színesebb, olvashatóbb minden korosztály számára”. Épp ezért Benyó arra kérte a testületet, hogy szakmailag döntsön, mert Bokor Réka sok mindent tett a párkányi kulturális életért és a munkáját szakmailag igenis jól végezte.

Bokor Réka főszerkesztő szerint a vádak alaptalanok.

Nincs részletes indoklás

Fekete László MKP-s képviselő közölte, ő nem tud dönteni a főszerkesztő ügyében, mert az indítvány munkajogi és munkafegyelmi szempontból is hiányos, semmit nem tudnak a képviselők arról, hogy a főszerkesztőnek volt-e fegyelmije és hányszor, kapott-e írásbeli figyelmeztetést, miként arról sem, hogy mit tartalmaz a szerződése. Fekete arra is felhívta Csepregi figyelmét, hogy a KSOH csak az utolsó három évben volt veszteséges és mindenki az utolsó pillanatban értesült csak a cég csődközeli helyzetéről. Az ügyben viszont független és más képviselők és személyek is érintettek. „Ha ilyen értelemben szóltál, akkor ezt is el kell mondani, mert ez enélkül féligazság a KSOH dolgában” – fordult Csepregihez Fekete László. Csepregi Zoltán erre úgy reagált, ne keverjük a munkafegyelmi dolgokat azzal, ha valakit visszahívnak a posztjáról. Mert ha valakit, most a főszerkesztőt, vissza is hívnak, attól maga a munkaviszonya még nem szűnik meg. Fekete László a főszerkesztő ügyében a napirendi pont elhalasztását javasolta – ezt azonban nem szavazta meg a testület.

Már a pályázat sem volt rendben

František Árendás képviselő most kedden ismételten felolvasta az újságírók etikai kódexéből azokat a pontokat, amelyeket a főszerkesztő szerinte bizonyíthatóan megsértett. Hozzátette: neki teljesen mindegy, hogy a főszerkesztő magyar-e vagy sem, még az is, hogy tud-e szlovákul vagy sem, mert a lapnak volt olyan vezetője, aki magyarországiként szintén nem tudott szlovákul. Árendás szerint viszont továbbra is fennáll az etikai-politikai összeférhetetlenség valamint a szakmaiatlanság. A képviselő megjegyezte, már a jelenlegi főszerkesztő megválasztásával sem volt minden rendben, mert neki a kezébe kerültek olyan anyagok, amelyek szerint a győztesnek, Bokor Rékának a szlovák szövegében egyetlenegy apró hiba sem volt, még szórendi sem. Mivel gyanúsan tökéletes volt az a szöveg, és mivel a főszerkesztői poszt betöltésének egyik alapvető kritériuma volt az államnyelv ismerete, ezért Árendás szerint a pályázati bizottság sem állt a helyzet magaslatán. Árendás egyúttal azt is megkérdezte a kiadó igazgatójától, hogy a főszerkesztő hányszor kapott eddig írásbeli figyelmeztetést? Júlia Žďárska erre úgy válaszolt, mivel most a főszerkesztő posztjáról van szó és nem a munkaügyi kérdésekről ezért ő nem gondolja, hogy erre most reagálnia kéne.

Gabriel Szalatnyai azt kérdezte, párttag ön? A válasz, igen.

Koncepciótlan, tartalmatlan, rossz

Az ülésen szót kért Andrea Polačeková helyi lakos is, úgy véli a párkányi lap koncepciótlan, szerkesztetlen és rossz, nagyon sokszor pedig félrevezető és szépítő írásokat közöl. Polačeková közölte, szerinte semmi sincs benne, ami a lakosokat érdekelje, nem professzionális a szerkesztés és ő ezt jelezte is a szerkesztőségnek, de nem kapott rá választ. A lakos a februári és a Trianonról szóló cikket is rossz példaként hozta fel.

Fekete László szerint nincs elég írásos bizonyíték és indok a leváltásra.

Nem sértettem meg semmilyen szabályt !

Bokor Réka a lap főszerkesztője az összes bírálatra és kritikára reagált, és visszautasította a vádakat. Szerinte a lap nem az etikai kódex szerint működik, hanem a képviselő-testület által jóváhagyott alapszabályzat szerint, márpedig eszerint ő nem sértett meg semmiféle alapszabályt, és az etikai kódexet sem. Eddig ugyanis senki egyetlen egy inkriminált cikkéből egyetlen egy mondatot sem hozott fel, amely ne lett volna objektív és tárgyilagos.

„Kicsit az indoklást érzem sántának, vagy egészen hiányzónak. Csepregi úr az etikai kódex kapcsán kéri rajtam számon az objektivitást, én pedig kérem, hogy melyik mondat nem volt objektív a februári cikkben? Nagyon sajnáltam már a múltkor is, hogy a Trianon-cikk idekeveredett, mert félreviszi az ügyet, indulatokat gerjeszt, félrevezet, én ezt rossz lépésnek látom” – mondta Bokor Réka. Szerinte sem nemzetiségi alapon, hanem szakmai alapon kell látni ezt az egészet, és úgy véli, ha megfigyelik a Trianon - cikk grafikáját (a magyar és a szlovák államhatár és közötte az Összetartozás felirat – a szerk. megjegyzése), akkor abból egyértelmű, hogy a két nemzetet ezer év köti össze. Épp ezért ő tiszteli az itt élő magyarokat és szlovákokat is – és ez alapján végzi a munkáját. Bokor arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a testületi ülésen már többször is azzal jöttek, hogy ő nem tud szlovákul, akkor vajon a TASR miért nevezte őt szóvivőnek szlovákul? Vajon nem látnak-e ebben ellentmondást a képviselő urak? Bokor szerint olyasmikért bírálják őt, amit ő a szabadidejében végez és Mózes Szabolcs példája azért sem jó, mert ne keverjük össze a nagypolitikát a városi lappal. „Mi helyi hírekkel foglalkozunk és az, hogy a főszerkesztő megenged magának egy főszerkesztői cikket, én ebben nem találok szakmailag semmi kivetnivalót” – szögezte le Bokor Réka. A főszerkesztő úgy véli, az egész visszahívás egy tisztességtelen és összeesküvés-szagú dolog, és méltatlan. Bokor hangsúlyozta, hogy ő a kulturális munkából is igyekszik kivenni a részét. Sőt, a párjával (Orosz Örssel – a szerk. megjegyzése) már negyedszer pályáztak támogatásra annak érdekében is, hogy a Simon- Júda magyar nyelvű programjai bővüljenek, ez tízezer eurót jelent a városnak, amit szabadon használhat fel Bokor szerint a lap olvasói elégedettek, hozzá nem jutottak el kritikák, a legutóbbi levél se, és a fizetéséről is igazat írt. A kiadóigazgató szavait pedig döbbenettel hallgatta, mert szerinte neki mást mondott, sőt dicsérte őt. „Különösen méltatlannak érzem, hogy mindenféle előkészítés nélkül, kutyafuttában, bizottsági meghallgatás nélkül állok most itt önök előtt. Egyetlen dolgot kívánok, bárhogy is alakul, ez a lap ne vesszen a színvonalából és legyen a párkányiak javára a jövőben is” – mondta Bokor Réka.

Egyetlenegy szavazat hiányzott a menesztéshez.

Párttag ön? Igen.

A főszerkesztő válaszára Frantisek Árendás konstatálta: Bokor Réka hivatalosan most először szembesül a leváltásával, nem többedszer. „Nem Trianonról van szó, ezt valaki nem értette meg, és az indulatokat nem én gerjesztem” – mondta Árendás. A képviselő azt is hozzátette: amikor ő szlovákul megkérdezte a múltkor a főszerkesztőt, hogy szóvivő-e, Bokor erre nem reagált és nem is válaszolt. „Talán nem értett meg engem” – állapította meg.

Gabriel Szalatnyai képviselő mindezt végighallgatva annyit kérdezett Bokor Rékától, hogy párttag-e? A főszerkesztő úgy válaszolt: igen. Szalatnyai képviselő azt is firtatta, hogy a főszerkesztő miért nem járt utána pontosan a saját fizetésének, ha már erről írt a világhálón, miért nem az igazat írta? A főszerkesztő úgy válaszolt, igazat írt és az e havi illetményét még fel sem vette, a legutóbbi pénz pedig, amit kézbe kapott, az annyi volt, amennyiről beszámolt. Szalatnyai képviselő úgy véli, a főszerkesztő helyében most nagyon meggondolná, mit lép.

„ Elhiszem, hogy ön nem az etikai kódex szerint dolgozik hanem a munkajogi előírások szerint, de azt be kell tartani. Nemcsak egy újságírónak, de mindenki másnak is, az etikai kódex az alap, azt be kell tartani” – mondta Gabriel Szalatnyai és hozzátette, azzal nem lehet magyarázkodni, hogy az etikai kódex nem a munkajogi viszonyra vonatkozik. Bokor Réka erre úgy válaszolt, igen, az etikai kódex úgy fogalmaz, hogy az újságíró nem lehet politikailag elkötelezett, ha ez befolyásolhatja az objektivitását vagy a tárgyilagosságát. Ezért szeretné kérni azt a mondatot pirossal aláhúzva, ami az érintett cikkben nem objektív.

A képviselő-testület végül is nem váltotta le a főszerkesztőt, egyetlen szavazat hiányzott ehhez, az ügy feltehetően a szeptemberi ülésen folytatódik.