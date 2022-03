Gyűjtés Daisy gyógyulásáért

Daisy 2020. november 11-én császármetszéssel jött a világra, miután újra kellett éleszteni. 8 hónapos volt, amikor a szeme alatt megjelent egy duzzanat, amelyről a mintavétel után kiderült, hogy daganat, eltávolításához kemoterápiára van szükség. A sikeresnek tűnő pozsonyi terápiát a Covid-19 megakasztotta, majd azzal kellett szembesülni a szülőknek, hogy a daganat ismét nőni kezdett. Az új kemoterápia során is komplikációba ütköztek, bacilusok kerültek a kislány vérébe. A szülők Ausztriában kértek segítséget, ahol egy belgiumi speciális intézményt ajánlottak nekik, itt kezelhetnék és megműthetnék a kislány szemét és ezzel megóvhatják a látását. Ennek finanszírozására indult összefogás a Segítsünk Daisinyek Dunaszerdahely csoportban. A hétvégén szervezett eseményeken is támogatást gyűjtöttek a jelenleg kórházi kezelésre szoruló kislánynak. Nyékvárkonyban jövő szombaton jótékonysági bálon segíthetnek a Daisy-nek. A felsoroltokon kívül számos más felajánlás is érkezett a csoportba. A nyilvánosság a SK34 0900 0000 0051 8867 3145 transzparens számlára utalt összeggel is hozzájárulhat a gyűjtéshez.

