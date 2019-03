Gútán a Szlovák utcában épülhet meg a szennyvíztisztító

A legutóbbi ülésén született döntés szerint a szennyvíztisztító állomás a Szlovák utcában, a Nyugatszlovákiai Vízművek (Západoslovenská vodárenská spoločnosť) jelenlegi telephelyén valamint a szomszédos telkeken épülhet fel.

A Nyugat-szlovákiai Vízművek még 2009-ben elkészítette a lakóövezeten kívül eső, a Vág töltés melletti tisztítóállomás építésére vonatkozó terveket, amit uniós pályázati forrásból akartak megvalósítani. Miután pályázatuk sikertelen volt és a 27 millió eurós beruházást önerőből nem tudták megvalósítani, a terv meghiúsult. Több képviselő kifogásolta, hogy a vízművek később miért állt el ettől a tervtől – ami ráadásul összhangban van a város területrendezési tervével –, és miért nem próbál újra pályázni, illetve most miért a lakóházak közelében, a Szlovák utcában akarja felépíteni az új tisztítóállomást. A társaság illetékesei a januári testületi ülésen már kifejtették, hogy az eredeti elképzelés megvalósítása nem reális, nincs rá pénz, és az akkor tervezett technológia mára elavulttá vált. A beruházás viszont nem halogatható tovább, már csak azért sem, mert idén tavasszal lejár a környezetvédelmi szakhatóság által a társaság részére kiadott, kivételre jogosító engedély, ami lehetővé tette számukra, hogy a szennyvizet tisztítás nélkül engedjék a Vágba.

A tervek szerint a tisztítóállomást szakaszosan, saját költségvetésükből építenék meg, első fázisban felújítanák a szivattyúállomást és beindítanák a mechanikai szennyeződések kiszűrését. A tervezett technológia zárt rendszerű, azaz minimális szagártalommal jár. Hasonló technológiát alkalmaznak Párkányban is. A képviselők februárban látogatást is tettek a párkányi tisztítóállomáson. Többek szerint azonban a nyári hónapokban is érdemes lenne ellátogatni oda, hogy meggyőződjenek róla, forróságban is bűzmentesen működik-e a szennyvíztisztító.

A képviselők végül elfogadták azt a határozatot, amely közel 8000 négyzetméternyi városi telek eladásának szándékáról szól a Nyugat-szlovákiai Vízművek részére, mégpedig 1 euró négyzetméteres áron. Azzal a feltétellel, hogy a vevő kizárólag a szennyvíztisztító építésére használhatja fel a területet. Egyben feladatul adták a polgármesternek, hogy a következő ülésre dolgozza ki a hivatal az előszerződést, amely tartalmazza az eladás további részleteit. A határozat elfogadását egyébként hosszú vita előzte meg. Horváth Árpád polgármester hangsúlyozta, egyelőre eladási szándékról van szó, ami nélkül azonban a beruházó (tehát a Nyugat-szlovákiai Vízművek) nem tudja elkészíteni a terveket és megkezdeni a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését.

Az előszerződésről várhatón az áprilisi ülésen tárgyal a testület.