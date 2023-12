Gratulálunk a dunaszerdahelyi Műszaki Szakközépiskola végzőseinek!

Műszaki Szakközépiskola, Dunaszerdahely – Stredná odborná škola technická, Dunajská Streda

Az iskoláról

Az iskola az elméleti oktatás mellett a gyakorlati képzést is biztosít. Az oktatási nyelv a magyar és a szlovák. Az elméleti oktatás jól felszerelt szaktermekben történik. Csaknem valamennyi tanteremben videoprojektor, interaktív tábla és egyéb modern oktatási eszköz áll az oktatók és a diákok rendelkezésre. A gyakorlati oktatás az elektrotechnikai szakmán belül az iskola főépületében zajlik, itt találhatók a szakműhelyek, ahol szakoktatók irányítják a tanulók szakmai felkészítését. A gépészeti szakmák tanulói duális képzésben vesznek részt. Számukra a szakoktatás a Wertheim vállalatban történik, ahol a trezorok, felvonók, mozgólépcsők és gépészeti berendezések, eszközök fémkonstrukcióinak gyártásával foglalkoznak. Mindezen túl a gyakorlati oktatás az iskolánk tulajdonában lévő épületben is folyik, melyben a gépészeti szakműhelyek találhatók. Itt a diákok a legmodernebb technológiai folyamatokkal ismerkednek meg, többek között megtanulják a CNC gépek kezelését is, irányító programokat készítenek az NC és CNC gépek vezérléséhez.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakmáink a munkapiac igényeihez igazodnak. A legkeresettebb szakmákat oktatjuk, nem véletlen, hogy tanulóink könnyen találnak munkahelyet, hiszen valamennyi feltétel adott, hogy a végzős diákjaink jó szakemberekké váljanak. A munkapiacon az egyre erősödő konkurenciaharcban megállják a helyüket.