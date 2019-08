Gondok vannak a vezetékes vízzel

A lakosok régóta panaszkodnak az elszíneződés miatt, a múlthéten a vezetékes víz minőségéről és az elszíneződés eltávolításának módjáról is egyeztetett a vízművekkel Szabó Antal Diószeg, Peter Paška Galánta és Jozef Belický Vágsellye polgármestere.

Lerakódást visz a víz

Marek Illéš a Nyugat-Szlovákiai Vízművek vezérigazgatója szerint a jókai forrásból ellátott helyek közt Galántán és Diószegen sem eltérő a vízminőség. „A galántai-vágsellyei régióban, valamint a többi, Jókáról ellátott helyen is a forrásnál keletkező enyhe zavarosság miatt lehet rozsdás, vagy barnás színű a vezetékes víz” – magyarázta lapunknak Illéš hozzátéve, hogy az acél vezetékekben megtalálható egyéb korrózióra hajlamos anyagokkal együtt jut el a víz a háztartásokba. Szervetlen kolloid anyagok miatt színeződik el a víz, amelyek nem ülepednek le a víztartályokban. Ha lassabban szállítják a vizet a vezetékekben, akkor az anyagok lerakódnak a csövek falán, később azonban feloldódnak és elszínezik a vezetékes vizet.

„A lerakodás okozta probléma azért is összetett, mert általában a rendszeren végzett külső beavatkozás miatt, egyszerre szabadul fel a lerakódás, ezért nem állandó, hanem ideiglenes állapotról beszélünk“ – folytatta a vezérigazgató.

Illéš arra is rámutatott, hogy a karbantartáson, valamint a javítási munkákon kívül a felhasználók is megboríthatják a rendszert a váratlan, nem bejelentett tevékenységekkel – például akkor, amikor feltöltik a medencét, vagy a fűtőberendezéseket. A vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki a tiltás ellenére a kútból nyert vizet is rácsatlakoztatja a vízvezetékre, akkor nemcsak elszíneződhet a vezetékes víz, hanem az egészségi mutatókat is veszélyeztetheti.

Nem panaszkodnak

Paška szerint tarthatatlan a helyzet és mindenképp kezdeni kell valamit a vezetékes vízzel. Marek Illéš közölte, hogy Galántán 2 100 helyet látnak el vezetékes vízzel, de idén még nem érkezett panasz a szolgáltatásra. Az ügyfelek telefonon is bejelenthetik az esetleges hibákat, a társsasházban élőknek azonban a lakáskezelő vállalatot kell elsőként tájékoztatni.

„Az, ha valaki a közösségi portálon panaszkodik, nem oldja meg a helyzetet, ez ugyanis elsősorban a szerződéses felek együttműködésén múlik“ – jegyezte meg a vezérigazgató.

Az év első 8 hónapjában nyolcan panaszkodtak telefonon a víz elszíneződése miatt. Idén 16 hibát hárítottak el az 56 kilométer hosszú vízvezetéken, a karbantartás, ami szintén hatással lehet a víz színére, 223 órát vett igénybe. 11-szer áramszünet okozhatott fennakadást. A nyugat-Szlovákiai Vízművek egy ütemterv alapján ellenőrzi a vezetékes víz minőségét, amelyről a regionális közegészségügyi hivatallal is egyeztetnek. Ha valami problémát észlelnek, akkor azonnal intézkedéseket foganatosítanak, ha nem megfelelők az egészségügyi mutatók, akkor az állami szerveken és az önkormányzatokon kívül a felhasználókat is tájékoztatják.

A felhasználó fizetné meg

A vízművek többféle módon csökkentené a vezetékes víz elszíneződését. Az idei befektetési terv réesze egy matematikai modell kidolgozása, amely alapján meghatározhatnák, hogy Galántán és Vágsellyén hol vannak a legkritikusabb pontok. Ezeket később a vízvezetékrendszertől elkülönítve is átöblíthetnék, így a szennyeződés nem szivárogna át a többi vezetékbe. A matematikai modell alapján új rendszert dolgoznak ki a vezetékek átöblítésére és állandó karbantartására. Néhány kritikus ponton mérőberendezést szerelnek fel. A vállalat alkalmazottai ellenőrzik, és ha szükséges, kicserélik a vízcsapok szerelvényeit. „A ZSVS ellenőrzi azt a lehetőséget, hogy felfogható-e a szennyeződés a jókai forrásnál. Ehhez egy új berendezésre lenne szükség, vagy mikrofiltrációra, amely 700 l/s-os sebesség mellett mintegy 10 millió euró befektetést igényelne, ami emelné az üzemeltetés költségeit” – fogalmazott Marek Illéš. A ZSVS munkacsoportja elemezi a jelenlegi helyzetet és javaslatokat tesznek arra, hogy visszaszorítsák a jelenséget.