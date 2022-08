Generációk közti párbeszéd

A találkozó célja az volt, hogy lehetőséget adjon a régi baráti társaságok találkozására és a különböző generációk megismerkedésére, amelyek diákéveik alatt részt vettek az ifjúsági klubmozgalomban. A Diákhálózat a magyar ajkú egyetemistákat egyesíti Prágától Kassáig, sőt már a Magyarországon tanuló szlovákiai magyar diákokat is. Jelenlegi elnöke Kiss Réka, pozsonyi egyetemista. A magyar anyanyelvű diákok az egyetemi városokban klubokba tömörülnek, mármint azok akik erre igényt tartanak, és ezen klubok ernyőszervezete a Diákhálózat. A szervezet több mint 30 éve létezik, de egyes tagszervezetei, a klubok, még ennél is régebbiek, mint például a prágai Ady Endre Diákkör, vagy a KAFEDIK, a Kazinczy Ferenc Diákklub Brünnben, vagy a kassai KFK, azaz Kassai Fábry Klub, amelynek utódja a Kikelet lett, de a pozsonyi JAIK, József Attila Ifjúsági Klub is a legrégebbiek közé tartozik. Minden klubnak megvan a saját profilja, arra fókuszálnak, ami az adott városban tanuló szlovákiai magyar hallgatókat foglalkoztatja, ha van rá igény, akár szakmai előadásokat is szerveznek.

A Diákhálózat tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját és ez alkalomból mindenki, akit csak a valamikori klubtagok közül el lehetett érni meghívást kapott a jubileumi találkozóra Búcsra, aminek eredményeként több százan jöttek össze a néhai klubosok közül. A politika mentes, két napon át tartó értelmiségi találkozó, ahol az elfogadás volt az alapmotívum olyan jól sikerült, hogy felmerült az igény a folytatásra. Vagyis, ne csak a mindenkori diákok tömörüljenek egy hálózatba, de legyen meg a háló az egykori klubosok, az alumnik (alumni latin kifejezés, magyar jelentése öregdiák) között és velük. A fiatal tanul az idősebbtől, de az érettebb is tud tanulni a fiataltól. E törekvés eredményeként szervezte a Diákhálózat a nyárasdi pikniket, ahol ismét sokan összejöttek. A párosítás a Honismereti Kerékpártúrával sem véletlen, hiszen a prágai Ady Endre Klub szervezte 48 évvel ezelőtt az első túrát a Csallóközön keresztül, pontosan azzal a céllal szervezte, hogy ha a tagok kiöregednek a diákklub státuszból, legyen egy szervezet, amelybe érett, családos emberként is be tudnak kapcsolódni. Az idei több napon át tartó túrába több mint százan kapcsolódtak be.

A mindenkori diákok körében jól működik a hálózat manapság is, rendszeresen szerveznek gólyatáborokat, ahol sok hasznos információval látják el az egyetemekre felvételt nyert diákokat. Minden évben megszervezik a Felsőoktatási Tájékoztatási Körutat, ami annyit jelent, hogy különböző egyetemi városokból összeverbuválódott csapat járja az országot és előadásokat tart a harmadikos középiskolai, vagy gimnazista tanulók számára, az adott egyetemi város kínálta lehetőségekről, annak élhetőségéről az egyetemisták szemszögéből.

Azok, akik kikerülnek a diákévek után a nagybetűs életbe, szerteszélednek és elvesznek a látókörből. Ezeket tömöríteni lesz a jövő feladata. A Diákhálózat példájára egyfajta Mesterhálózat kialakítása lesz a cél az egykori klubtagokból, akik közül nagyon sokan kiemelkedő pozíciókban kamatoztatják tudásukat, vagy sikeres cégek alapítói, mint például Puhalla Gábor a prágai klub egykori elnöke, vagy Szaló Csaba a néhai brünni elnök. Ők sokadmagukkal támogatják az ötletet és eltökélt szándékuk felkutatni, összehozni az egykori klubtagokat. A nyárasdi találkozón az egykori diákok közül többen felajánlották segítségüket, támogatásukat a jelenlegi diákok bármelyikének, legyen szó akár tanácsadásról, szakmai gyakorlat lehetőségéről, vagy anyagi támogatásról. „Úgy gondolom, a szlovákiai magyarság kicsi közösségének, minden tagjának megvan a felelőssége azért, hogy ez a közösség ne csak megmaradjon, de gyarapodjon. Mindnyájunknak ki kell venni a részünket, nem várhatjuk, hogy valaki más tegye meg helyettünk. Kevesen vagyunk, de tegyük meg önmagunkért és a gyerekeinkért” – hangzott el Hodossy Katalin, egykori diákhálózati elnök felhívása a magyar ajkú alumnik – öregdiákok felé. Várják jelentkezésüket a hodossykatalin@gmail.com címen.