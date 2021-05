GALÉRIA: Tüntettek egy offshore cég Jánok mellé tervezett szemétégetője ellen

Mivel a szemétégető megépítéséhez szükséges környezeti hatástanulmányt a járási hivatal környezetvédelmi osztálya nem tartja fontosnak, a megyeelnök és az érintett polgármesterek közösen tiltakoznak.



A Kassától mintegy 30 kilométerre fekvő település határában most csak a mezőn futkosó vadak, a közelben élő hódok, a mezőgazdászok munkagépei, illetve a közelben csordogáló Kanyapta-patak hangja az, ami meghatározza ezt a festői, első ránézésre érintetlennek tűnő területet. A közeli Torna település határában működő cementgyár kemencéjében évek óta napi szinten temérdek mennyiségű hulladék égetésével készítenek cementet, Kassa irányából pedig a U. S. Steel kohóiból a nap túlnyomó részében árad a füst a környező térségbe, a két üzem gyártási folyamatából eredő szennyezettségi lefedettség, a felmérések szerint, pont Jánok határában találkozik. Ha a Jánok és Bodolló közötti területen a helyiek erős tiltakozása ellenére mégis megépülne a hulladékégető-üzem, az nemcsak az itt honos állat- és növényvilág, hanem a közeli falvakban élők számára is nagy problémát jelentene.



Váratlan fordulat

„Az egész történet 2013-ban kezdődött, amikor egy megboldogult helyi vállalkozó egy biomassza égetésére alkalmas üzemet hozott létre, melyben a közeli térségből begyűjtött kukoricaszár, szalma és egyéb természetes melléktermék lett volna égetéssel gázosítva. Mivel egy viszonylag környezetbarát berendezésről volt szó, és az elégetendő mellékterméket is a közvetlen közelből gyűjtötték volna be, a vállalkozó terveit a helyi önkormányzat is támogatta. A férfi halálát követően egy másik, számunkra ismeretlen vállalkozó örökölte meg a céget. Ez a vállalkozó egy évvel ezelőtt nyújtotta be a Kassai Járási Hivatal környezetvédelmi osztályára azt a módosított tervezetet, amely szerint hetven százalékban szilárd másodlagos üzemanyagok égetését, magyarán mondva darált hulladékanyag égetését szeretnék végezni. A járási hivatal először egy környezeti hatástanulmány kidolgozását kérte, de mivel a befektető fellebbezett – annak ellenére, hogy a benyújtott tervezet egyetlen részben sem változott –, a hivatal végül úgy döntött, hogy nincs szükség a tanulmányra. Az itt élők számára egyértelmű, hogy a hivatal nem megfelelően járt el, ezért a környékbeli szlovákiai és magyarországi polgármesterekkel, illetve Kassa megye elnökével egy memorandum aláírásával nyújtjuk be a fellebbezésünket. Továbbá petíciót indítottunk, hogy ismét felhívjuk a környékbeliek figyelmét a beruházással járó veszélyekre. Szerencsére jó számban összegyűltünk, csak a szlovák oldalról legalább 25 polgármester jelent meg, és mivel Kassa megye elnöke is a mi oldalunkon áll, bízunk benne, hogy sikerül megállítani őket" – nyilatkozta a tegnapi tiltakozó akción Begala Gyula, Jánok polgármestere.



Több ezer aláírás



A hulladékégető terve kapcsán már korábban is indítottak petíciót, az első próbálkozás során közel 4 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A helyi lakosokból, aktivistákból és a környezetvédelmet előnyben részesítő személyekből felállított petíciós bizottság ismét nekilátott a hulladékégető megalakulását fékezni próbáló aláírások gyűjtésébe. Peter Borszek jánoki lakos, a petíciós bizottság tagja szerint azért kezdtek ismét aláírásgyűjtésbe, mert bár az előző – a számokat tekintve – sikeres volt, az ügyben érintett hivatalok nem vették figyelembe a kérelmüket. „Mindössze néhány nappal ezelőtt láttunk hozzá, de máris több mint 2500 aláírásunk van. A petícióval egyet nem értésünknek adunk hangot, és felvilágosítjuk a lakosokat a hulladékégetővel járó veszélyekről. Rengeteg lakossal beszéltünk, szerencsére egyetlen olyannal sem találkoztunk, aki támogatta volna az üzem létrehozását. Sajnos nem Jánok az egyetlen, ahol szóba került a hulladékégető létesítése. Szepsiben és Koksóbaksán is működik hasonló üzem, sőt, nem is olyan rég Krasznahorkaváralja közelében is hasonló problémával szembesültek a lakosok, ahol szintén egy hulladékégető kivitelezését feszegették. Ennek ellenére a megkérdezettek többsége abban bízik, hogy a hivatalok nem engedélyezik ilyen cégek létesítését, holott tudjuk, hogy a valóság sajnos teljesen más. Nagy meglepetés érte őket, amikor elmondtuk, hogy konkrétan a Jánok határába tervezett hulladékégetőt egy olyan offshore cég kezdeményezte, melynek sem üzleti háttere, sem pedig kellő tapasztalata nincs ezen a téren" – nyilatkozta lapunknak Peter Borszek.

Nincs kapcsolat



A jánoki hulladékégető terveit az AR DONAX, s.r.o. nevű vállalat kezdeményezte. A cégjegyzék szerint három társtulajdonosa van. Az egyik a polgármester által említett néhai vállalkozó, a másik egy kassai címre regisztrált személy, de az adott címen csak egy postafiókot találtunk. A harmadik társtulajdonos a STRABILIA CONSULTING LTD. nevű offshore vállalat, mely a nyilvántartás szerint a Seychelle-szigeteken van regisztrálva. A tiltakozó jellegű megmozduláson több érintettet, köztük a polgármestert is megkérdeztük a vállalatot képviselőkről, de eddig egyikük sem találkozott velük, senki nem tud róluk konkrétumokat. A tegnapi tiltakozó megmozduláson jelen volt Rastislav Trnka megyeelnök is, világosan leszögezte, hogy Kassa megye önkormányzata minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a hulladékégető ne valósulhasson meg. „Számomra ad abszurdum a járási hivatal döntése, éppen ezért elsőként ehhez a hivatalhoz nyújtjuk be a fellebbezésünket. Ha ennek ellenére sem tesznek eleget a kéréseinknek, a megyei önkormányzat jogi csapata megteszi a szükséges lépéseket. Úgy vélem, a környezeti hatástanulmány fontossága nem lehet kérdéses. Többször elmondtam már, hogy ha a megye egyik projektjében nem engedélyezik egy fából készült móló megépítését a hatástanulmány nélkül, akkor hogyan bólinthatnak rá egy szemétégetőre?" – mondta Rastislav Trnka. Az ügyben Beáta Serbinovát, a Járási Hivatal környezetvédelmi osztályának vezetőjét is megkerestük.



Nem lesz negatív hatása



A környezetvédelmi törvényre hivatkozva kifejtette, hogy a területen tervezett beruházásnak nem lesz negatív hatása az ottani növény- és állatvilágra, a folyókra és patakokra. Nem lesz hatással a helyi lakosokra sem, mert 600 méterre létesül a településtől. Jobbára északnyugati szelek fújnak, és az esetleges füstöt lakatlan területre fújják. Talaj-, vízés légszennyezéstől sem kell tartania a helyi lakosságnak. A hulladékégető megépítése kapcsán egyéb problémáktól, földcsuszamlástól sem kell tartani. A környezetvédelmi osztály pozitívumnak tartja, hogy a biomassza helyett szilárd másodlagos hulladékégetőt terveznek, mert utóbbi kevesebb emissziót termel. A környezetvédelmi osztály szerint a beruházási terv összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályokkal.