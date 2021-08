GALÉRIA: Díjeső a huszadik gasztronómiai fesztiválon

A legszebb főzőhely-díjat a gútai Sólymok, Keszegfalva csapata és az érsekújvári Badi Team vehette át. A legszebb öltözet-díjat a zabaTANYa, a cseh Sokolíci Žlutava és a Badi Team kapta. A legjobb hangulatú csapat Kamocsa főzőcsapata lett, valamint a Badi Team és Zalaba község csapata. A Hagyománytisztelet-díjat a Borzsovai csipet-csapat és Kaposszekcső főzőcsapata kapta. Aranyfakanál-díjat vehettek át: a Badi Team, az ELKO-Group, Zalaba csapata, az Athapheelaa, a Werwolf-Ferrum, az Old Boys Club, Szímő csapata, a Bayfröcss 3. a Baywatch, valamint a nagykeszi Pezo csapata. Az érsekújvári Badi Team csapata elárulta, nevüket vezetőjükről, a vadászként is ismert Bandiról kapták, rokonok és kollégák álltak közösen a főzőkondérhoz és vadgulyásuk elnyerte a szakértékből álló zsüri tetszését. A Gasztrofesztivál mesterszakácsa címet a cseh Sokolíci Žlutava, a Koloni csibészek és a gútai Sólymok vehették át. Közönségdíjas lett a Kürti 6-os fogat. A Badi Team kapta a Benke Laci bácsi emlékére alapított vándorkupát, és ők lettek a fesztivál abszolút győztesei. Lukács Tibort, a rangos főzőfesztivál megálmodóját egy hatalmas tortával lepték meg a huszadik évfordulón, melyet Lukács Imre, Kamocsa polgármestere adott át, a finomságot a helyi nyugdíjasok klubjának tagjai készítették nagy-nagy szeretettel. A Régiók ízei rendezvényen régióbeli és magyarországi önkormányzatok mutatkoztak be, helyi jellegű ételekkel várták a látogatókat.

Táncoltak, kézműves foglalkozásokat tartottak a fesztivál gyerekszigetén, este Bódi Guszti és Margó lépett színpadra, a szlovák közönségnek örökzöld slágerekkel a Duchoňovci együttes kedveskedett.