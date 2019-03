GALÉRIA: A képkeretező, akinél még Rudolf Schuster is állandó vásárló

A város szélén található műhelyből hétköznapokon általában csak a délutáni órákban hallatszik a fűrészgép zaja, ugyanis a város egyetlen, és valószínűleg a Bodrogköz utolsó képkeretezőinek egyike a nap túlnyomó részében a helyi alapiskola tanáraként dolgozik. Balický tehát főállásban pedagógus, azonban tizenöt évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a fa megmunkálása iránti szeretét komolyabb, professzionálisabb szintre emeli. „Igazából már gyerekként is szerettem a műhelyben bütykölgetni a dolgokat, de sohasem gondoltam volna, hogy egyszer a képkeretezés miatt fognak keresni az emberek. A vállalkozást 2003-ban indítottam be, pedig az ötlet már sokkal korábban a fejemben keringett.

A kezdetekben csak a családi házunk melletti műhelyben dolgozgattunk, de most már a néhány kilométerre található Királyhelmecen is van egy nagyobb műhelyünk. Számomra is furcsa, hogy ebből a szakmából lassacskán elfogynak a szakemberek, ha azonban figyelembe vesszük, hogy a környéken már egyetlen iskolában sem oktatják a szakmát, vagy amelyikben tanították is, már évek óta bezárt, teljesen érthető a helyzet.

El kell mondani, hogy én sem jártam ilyen iskolába, hanem pusztán bekönyörögtem magam az egyik legjobb kassai képkeretező üzletbe, hogy megtanuljam a szakmát” – nyilatkozta lapunknak Balický.

Az ötvenes éveiben járó szakember elmondása szerint az emberek továbbra is fontosnak tartják a helyi kisvállakozók támogatását, még annak ellenére is, hogy a nagykereskedések valamivel elérhetőbb árakkal dolgoznak. „A mi régiónk sajnálatos módon nem tartozik az ország legfeljettjeibbjei közé, de ennek ellenére a vásárlók többsége tisztában van a kínálat minőségével.

Míg a nagyobb üzletláncokban valamivel olcsóbban vehetnek mondjuk egy képkeretet, addig nálunk biztosak lehetnek abban, hogy minőségi faanyagot, egyedi hozzáállást, nemutolsó sorban pedig személyre szabott szolgáltatást kapnak. Ez minden tisztességes kisvállakozóval így van, és pontosan ezért vagyunk képesek megmaradni” – magyarázta Balický. Mint kiderült, az ország keleti csücskében rejtőző műhelyben nem csak ismert festők képei fordulnak meg rendszerességgel, hanem közismert személyiségek, köztük Rudolf Schuster volt államfő is a visszatérő vásárlók listáján van elkönyvelve.

„Rudi bácsit az egyik helyi festőn, Nagy Enzo Zoltánon keresztül ismertem meg, ugyanis ő az elnök udvari festője.

Enzo képeit is én keretezem már hosszú évek óta, a kiállításaira és én szállítom a képeket, így hát neki köszönhetem azt is, hogy hat évvel ezelőtt ellátogatott hozzánk Rudi bácsi. Azóta már az ő festményeit és az összes falra akasztandó képét is én keretezem, mondhatni én lettem az udvari képkeretezője” – mondta nevetve Balický József, majd végezetül azt mondta: „Mivel imádok fával dolgozni, szívem szerint mindig csak képeket és festményeket kereteznék, de mivel a vevőink többsége üvegezés és törött üveg javítása kapcsán keres fel minket, igyekszünk ezeknek az igéyneknek is lehetőség szerint megfelelni” - zárta a szakember.