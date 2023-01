Gálaműsort tartottak Dunaszerdahelyen a magyar kultúra napja alkalmából

A Pázmaneum tárulás nevében szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy ismét ellátogattak a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központba, hogy együtt ünnepelhessünk. Hiszen ünnep ez a mai nap, a Himnusz, a mi Himnuszunk születésnapja. Innen is üzenjük Dunaszerdahelyről, a Csallóköz szívéből, hogy továbbra is ez a mi Himnuszunk, ez a mi szülőföldünk, itt szeretnénk megmaradni magyarnak, és ezt az üzenetet szeretnénk átadni gyermekeinknek is.