Fűri Kastélynapok minőségi borokkal és kiváló programmal

Fűr | Kastélynapokat tartanak az érsekújvári járásbeli Fűrön, a Zichy-kastély parkjában. Negyedik alkalommal nyitják meg a Château Rúbaň borászat szemet gyönyörködtető birodalmát. A szervezők igényesen összeállított programmal várják pénteken az érdeklődőket.

Magyar és szlovák borászok, hagyományőrző csoportok és kórusok nagy találkozójaSZÁZ ILDIKÓA Zichy-kastélyt a 18. század második felében építették. A neoklasszicista stílusban átépített, kastélynak és kúriának is nevezett építmény később a Weiss, majd házasság révén a Zichy-családé lett. Hatalmas ősparkját és az egykor szebb napokat is látott kúriát a borászat üzemeltetője, a Vienna DC Részvénytársaság újíttatta fel. Az első Fűri Kastélynapokkal hagyományt szerettek volna teremteni, mert a térségben élők nehezményezték, hogy míg másutt nagyon sok fesztivál, nyári zenei rendezvény van, addig ezen a környéken nincs lehetőségük a tartalmas szórakozásra. A vendégeknek lehetőségük lesz megismerkedni a helyi, illetve a régióbeli borászok termékeivel, amelyek a hazai és külföldi piacon is megállják a helyüket. Jut idő baráti és szakmai beszélgetésekre. A minőségi italokhoz grillezett ételkülönlegességeket kínálnak a szervezők. Pénteken 16 órától a Chateau Rúbaň borászat kastélyparkjában régióbeli hagyományőrző csoportok és kórusok szórakoztatják a közönséget, minden program ingyenes.

Az esti műsort a Rajzolt Figurák, a For You együttes fellépése, valamint a Kiscsillag együttes koncertje teszi teljessé.

