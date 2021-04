Fülek: még kérdéses a nyári rendezvények sorsa

A Losonci járás már több hete fekete besorolású a Covid-automata szerint.

„Sajnos elég sok az érintett intézményünk: az elmúlt hetekben két óvodánk és iskolánk bezárt, sőt többedik alkalommal a városházát is be kellett zárnunk, hiszen az ügyfélfogadó központunkban terjedt el a betegség.“- mondta Agócs Attila polgármester, aki szerint a déli, magyarlakta településeken a losonci járáson belül is rosszabbak voltak a számok márciusban. A járvány nem kerülte el a Füleki Hírlap szerkesztőségét sem, mely így legközelebb május elején jelenik majd meg egy márciusi-április dupla számmal.

Ami az oltásokat illeti, Fülek önkormányzata bejelentkezett a megye által meghirdetett oltóközpont-programba. „Felajánlottuk a papréti alapiskola tornatermét“ - mondta Agócs. Egyelőre azonban a megye vezetése az első körben a járási központokban akarja kialakítani az oltóközpontokat, és a kisebb városok – köztük Fülek – csak később kerülnek sorra:

„Nagyon örülnénk, ha itt helyben tudnánk oltani az embereket. Nem kellene messze utazniuk, talán többeket rá lehetne venni az oltásra.“

A polgármestertől azt is megkérdeztünk, mit lehet tudni a nyári kulturális rendezvények sorsáról. „Sajnos nagyon nagy a bizonytalanság, pedig elég nagy rendezvényekkel készülünk“ - mondta, megemlítve, hogy idén az UDVart alternatív kulturális fesztivál is kisebb jubileumot ül, valamint a városi napok keretén belül zajlana a még tavalyról áttolt 30. Palóc Napok évfordulója is. „Reménykedünk még mindig.“ - zárta Agócs.