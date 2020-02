Forró székbe ültették Trubant Rimaszombatban

Kampányidőszakban nem túl meglepő, hogy a politikusok nyakukba veszik az országot, viszont ritkán teszik ezt egyedül, és még ritkább az, hogy kritikát várnak a választóiktól. A „Nalož Trubanovi? vagyis „Oszd ki Trubant" elnevezésű akciók lényege, hogy a PS vezetője egymaga áll ki a potenciális választók elé, és nem kerüli meg a kritikus, neki nem tetsző kérdéseket sem. Sőt, egyenesen bátorítja a vele nem szimpatizálókat, hogy jöjjenek el, és „osszák ki őt". Ha ez nem lenne elég, Michal Truban olyan területekre is elmerészkedik, amelyek első pillantásra nem tűnnek a PS/Spolu tipikus „vadászterületének", jelen esetben például Rimaszombatba, ahol a Marian Kotleba vezette ĽSNS-listán 10. helyről induló Jozef Šimko a polgármester.

Hogy mennyire nem elhibázott maga a koncepció, és hogy mennyire nem szabad megítélni a településeket az aktuális vezetőjük alapján, azt jelzi az érdeklődés is, amely Truban érkezését kísérte. A PS elnöke rövid, pár perces bemutatkozással kezdte, majd rögtön teret adott a kérdéseknek, melyek némelyike bizony tökéletesen eleget tett az „Oszd ki Trubant" koncepciójának. Például viszonylag korán terítékre került az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kormányváltásra készülő progresszívek nem voltak képesek találni senkit, aki Rimaszombatot képviselné a jelöltlistán. Hogyan fejlesztené a régiót? Most akkor Kotleba összes választóját fasisztának tartja? Truban végig higgadtan, a konfliktusos szituációkat néha viccel elütve válaszolgatott a nehéz kérdésekre is, miközben egy élhetőbb, átláthatóbb és hatékonyabb Szlovákia vízióját bontotta ki. Ami szintén elütött a szokásos kampányszövegektől, hogy Truban nem ígért kánaánt február után: kimondta, hogy az országot nem lehet megváltoztatni egyetlen választási ciklus alatt. A korrupció és a klientizmus elleni harc még sokáig el fog tartani, és leginkább magukon az embereken múlik – hangsúlyozta. Az is nyilvánvaló volt, hogy a PS elnöke ezt a túrát leginkább a személyes karizmájára és a kommunikációs képességeire építette – a szakpolitikai kérdésekre szinte minden esetben általános válaszokat adott, mondván, ilyen kérdésekben a szakértőkre bízná a döntéshozatalt. Összesítve azonban jól vette az akadályokat, a tenni akarás és az energia sugárzott az egész fellépéséből.



A rimaszombatiak szemmel láthatóan értékelték, hogy a listavezető útba ejtette a várost, de az is érezhető volt, hogy a régió lakosai már túl sok be nem váltott ígéretet hallottak korábban. Ezt pedig a vendég előtt sem titkolták. Az egyik utolsó kérdező abbéli reményét fejezte ki, hogy Truban a választás után is ugyanilyen hévvel járja majd a szlovákiai városokat, és ne feledkezzen meg Rimaszombatról sem. A PS főnöke megígérte, hogy visszatér, bár akkor már talán testőrséggel jön a politikájával elégedetlenek miatt, mondta nevetve.