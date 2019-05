Folyamatosan korszerűsödik a komáromi kórház

Az ünnepélyes átadón jelen volt Andrea Kalavská egészségügyi miniszter is, aki úgy fogalmazott: Szlovákiában jó minőségű az egészségügyi ellátás, de ezt sokszor nem tükrözi a külső megjelenés. A Komáromban átadott új pavilonban azonban együtt lesz a kettő, a korszerű ellátáshoz egy kívül-belül teljesen megújult és felszerelt épület társul. Miroslav Jaška kórházigazgató tájékoztatása szerint a beruházás értéke 5,3 millió euró volt, ebből 875 ezer eurót a tulajdonos, Nyitra megyei önkormányzat állt, a többi a kórházat működtető Agel SK csoport. 4,6 milliót emésztett fel az épület rekonstrukciója, 662 ezret fordítottak műszaki eszközökre és 200 ezret a kórtermek berendezésére. A földszinten kapnak helyet a szakrendelők, a négy emeleti szinten pedig a fekvőbeteg-részlegek. Az osztályokon összesen 128 kórházi férőhelyet alakítottak ki, az intenzív osztályon pedig 10-et. Valamennyi szobához saját fürdőszoba tartozik. Az egyes részlegeket fokozatosan, egy-két héten belül költöztetik a felújított épületbe. Sajnos, magyar feliratot csak elvétve látni, Miroslav Jaška újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, pótolják a hiányosságot.

Michal Pišoja, az Agel SK elnökségének elnöke csoportjuk egyik legdinamikusabban fejlődő kórházának nevezte a komáromit. Tavaly decemberben helyezték üzembe a világviszonylatban is újdonságnak számító, CT-szimulátorral ellátott lineáris részecskegyorsító berendezést, aminek köszönhetően regionális központtá vált a kórház onkológiai osztálya, ezúttal a belgyógyászat újult meg és hamarosan egy újabb jelentős fejlesztés indul. Erről már Bastrnák Tibor, a parlament egészségügyi bizottságának hidas alelnöke számolt be, aki komoly lobbytevékenységet folytatott azért, hogy megvalósuljon a 11,2 millió euró értékű beruházás. Az összeg nagyobb része, 8,2 millió uniós forrásból származik, a többit a kórháznak, illetve a működtetőnek kell előteremtenie. „Az egészségügyi minisztérium és a kórház közös projektjéről van szó – mondta Bastrnák Tibor. – A fejlesztésnek köszönhetően összekötik az eddig különálló sebészeti és a most átadott belgyógyászati pavilont, teljesen új sürgősségi felvételi részleget, valamint három új műtőt is kialakítanak. Az egyes épületek összekapcsolása komoly lépés afelé, hogy a komáromi kórház egy modern egészségügyi intézménnyé váljon.”

A szerződést márciusban írták alá, július-augusztusban folytatják le a közbeszerzést, az átadást pedig legkésőbb 2021 végére tervezik.