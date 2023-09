Folyamatosan érkeznek a menedékkérők Szlovákiába (FOTÓK)

Németországba és Hollandiába tartanak

Hamran szerint fontos megemlíteni, hogy a menekültek túlnyomó része Németországban és Hollandiában szeretne letelepedni, és biztosan nem Szlovákiában. Az országos rendőrfőkapitány szerint rengeteg kritikát kapnak a határvédelem lezárása miatt, ugyanakkor egy 650 kilométer hosszú határszakasz teljes lezárása Hamran meglátása szerint jelen pillanatban megoldhatatlan. „A magyarok még annak ellenére sem tudják hermetikusan lezárni azt a megközelítőleg 170 kilométer hosszú szakaszt, melyet velünk ellentétben dupla kerítéssel, szenzorokkal és egyéb minőségi technológiával védenek. Több milliót fektettek bele, de még így is naponta több ezer illegális bevándorló jön át a határon. A cseheknek sem sikerült megállítani a migrációs hullámot. Egyértelmű - s ezt már többször is elmondtuk - hogy a migrációs problémát nem nálunk, hanem azokban az országokban kell politikailag oldani, ahonnan a migránsok elindulnak. Nem a belső schengeni övezetet kell tönkretenni, hanem annak külső határait kell megerősíteni” – mondta a rendőrfőkapitány. Hamran szerint folyamatosan változik a bevándorlás módja, a migránsok már nem az átkelőhelyeken, hanem a gazzal benőtt mezőkön, folyókon, erdőkön keresztül kelnek át a határon. Az embercsempészek - csak úgy, ahogy annak tegnap hajnalban szerkesztőségünk is szemtanúja volt - a határ magyar oldalán teszik ki a bevándorlókat, akik húsz-ötven fős csoportokban surrannak át a határon. „Ahogy említettem, országuknak egy közel 750 kilométer hosszú határvonala van. Ezt nemhogy a rendőrség önmaga, de a katonasággal karöltve sem tudja teljes mértékben megvédeni. A magyarok naponta közel ezer rendőrrel védik az ő határvonalukat, és a kerítés megépítése előtt ugyanazt a közel 170 kilométeres szakaszt naponta mintegy 8000 rendőr védte. Összehasonlításképpen, ilyen esetben nálunk napi szinten nagyjából 30-40 ezer rendőrre volna szükség csak a határ mentén” – zárta az országos rendőrfőkapitány. A nagykürtösi menekült táborban a tegnapi nap során több tucatnyi rendőr felügyelte a folyamatosan érkező tömeget. A rendészet most azokra az autóbuszokra vár, amelyeket már korábban is kértek a kormánytól, hogy nemcsak a hozzánk érkező migránsokat tudják a szükséges regisztráció elvégzése után elszállítani, de a magyar kollégákat is segíthessék a migránsok szerb-magyar határra való visszaszállításában.

Önkéntes polgárőrök

A nagykürtösi menekült tábor előtt szerkesztőségünk az Ipolyságtól mindössze néhány kilométerre található Ipolyvisk falu egy héttel alakult önkéntes polgárőreivel találkozott, akik a falu 12 önkéntesével mondhatni a nap 24 órájában figyelnek a rendre. A jól szervezett csapat működését először a falu határában, a kora hajlani órákban vettük szemügyre, amikor saját gépjárműveikkel többször is bejárták a falu felett húzódó határvonal környékét. Ahogy azt a csapat neve elhallgatását kérő indítványozója lapunknak elmondta, azért van rájuk szükség, mert a faluba beérkező, esetenként akár ötven fős csoportokból álló migránsok sokszor eltévednek, az éjszakai órákban pedig a házak között bóklászva próbálnak bezörgetni a kapukon, hogy útba igazítsák őket. „Merem állítani, hogy amióta folyamatosan ellenőrizzük a falu területét és a falu feletti erdőket, mezőket, az embercsempészeknek nehezebb dolguk van. Míg korábban nagyobb csoportokban és gyakrabban jöttek, az utóbbi napokban már valamivel gyérebben érkeznek. Sajnos nincs rá írásos bizonyítékunk, de a határ túloldalán élő ismerősöktől hallottuk, hogy azért is van olyan könnyű dolga az embercsempészeknek, mert a magyarországi rendőrök felső utasításra elkerülik a térséget. Amint mondtam, ezt sajnos nem tudjuk bizonyítani, az viszont tény, hogy a határ magyar oldalán az elmúlt hetekben egyetlen rendőrrel vagy határőrrel sem találkoztunk. Érdekes, hogy mindenki látja a migránsokat, de meglepő módon a határvonal túloldalán semmit sem tesznek ellene” – közölte lapunkkal Ipolyvisk önkéntes polgárőrségének egyik tagja. A magyarországi rendőrök és határőrök működését bizonyíték hiányában mi sem cáfolhatjuk, azt viszont mi is megerősíthetjük, hogy riportunk készítésekor - melynek során szemünk láttára pakolták ki egy furgonból a migránsokat a határvonalon - szerdán, a kora hajnali óráktól egészen reggel kilencig mi sem találkoztunk a magyar rendészet tagjaival, holott többször is megfordultunk az említett szakaszon.