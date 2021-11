Öt éve szervezik meg rendszeresen ősszel Alsószeliben a ruhák, cipők és kiegészítők ingyenes börzéjét, amelynek lényege, hogy a szekrény alján heverő, megunt darabokat lehet elcserélni, illetve leadni.

Szemléletváltás

„Évekkel ezelőtt szerveztük meg először a Fogd és vidd! elnevezésű rendezvényt azzal a céllal, hogy az emberekkel megismertessük a ruhacsere lehetőségét. Többen vagyunk olyanok, akiknek nem okoz gondot más levetett ruháját felvenni, de sokan ódzkodnak ettől, mert a szegénységgel és a szégyennel kötik össze. Az, hogy a kimaradt holmit karitatív célokra ajánljuk fel, automatikusan adta magát. Tapasztalataink alapján elmondhatom, hogy a jótékonykodás mindig odacsábít olyanokat is, akik egyébként nem jönnének. Azt is észrevettük, hogy már a második alkalommal voltak, akik lelkesen válogattak, pedig először csak odahozták a ruhákat, cipőket, és ki sem akarták csomagolni, tehát változik az emberek hozzáállása” – mondta el Kelemen Kata, a rendezvény szervezője.

„Csak olyan ruhát, cipőt, kiegészítőt hozz, amilyet te is hazavinnél” – kérik a szervezők. - Somogyi Tibor illusztrációs felvétele

Csak a hibátlan jó

Hangsúlyozta, csak tiszta és hibátlan ruhát, cipőt, kiegészítőt fogadnak el. November 13-án 8 óra 30 perckor nyitják ki a kultúrház nagytermét, akkortól lehet a helyi Zele törzs és a Csemadok tagjai segítségével kipakolni a cserére szánt darabokat, majd 9 óra 30 perctől lehet válogatni, cserélgetni. „Úgy rendezzük be a helyiséget, mintha egy ruhaboltban lennénk. Az érdeklődők általában nem tudják, kinek a ruháját próbálják fel és viszik haza. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre, de felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy mivel a Galántai járás jövő héttől a piros besorolásba tartozik, csakis az érvényes előírások betartásával engedjük be őket, vagyis oltási igazolvánnyal, negatív teszttel vagy igazolással arról, hogy az egyén átesett a Covid-19 betegségen” – tette hozzá a szervező. Társaival arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a ruhacserével kicsit a környezetünket is védhetjük. „Azzal, hogy nem vásárolunk minden évszakban új ruhát, nem támogatjuk a gyártás során rendkívül nagy környezeti károkat okozó, úgynevezett fast-fashion ruhaipart” – fejtette ki Kelemen Kata. A kimaradt ruhákat, cipőket, kiegészítőket az Ekocharita Slovensko szervezetnek, valamint a Böjte Csaba által alapított Szent Ferenc Alapítványnak adják tovább.