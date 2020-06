Fizetőssé válhat a parkolás Galántán

Márciusra tervezett lakossági fórumot a város vezetése a parkolási rendszerrel kapcsolatban, ám a koronavírus-járvány miatt elrendelt karantén közbeszólt. Az évek óta visszatérő problémára azonban megoldást kell találniuk a galántai városi képviselőknek, hiszen egy elfogadott rendelettel szabályozni lehetne a parkolást a városban, és új parkolóhelyeket lehetne kialakítani.

Ezer parkoló autó

Peter Paška polgármester szerint sok gondot okoz, hogy a Nyitrára, Nagyszombatba és Pozsonyba utazó ingázók napközben Galántán parkolnak. Becslések szerint ezerre tehető azoknak a személygépkocsiknak a száma, melyeket naponta a város különböző pontján hagynak, elsősorban a vasútállomás közelében. Jelentős számú céges autó áll a lakótelepek parkolóiban is. A tervezetben szereplő utcák parkolóinak fizetőssé tétele erre is megoldást nyújtana. A polgármester gyűjtőparkolók kialakítását is előrevetítette. A parkolásról szóló rendelet alapján a városi hivatal mögötti rész, a Forradalmi lakónegyed, a Štúr utca, a Sznf-lakótelep, a Mladosť bevásárlóközpont parkolója, a Békevédők utcája és a városi művelődési központ mögötti Kodály Zoltán utca lesz fizetős.

Díjak és parkolókártya

A 70, illetve 80 centes óránkénti parkolási díjat hétköznapokon 8 és 17 óra között kell majd fizetni, a napidíj 5, illetve 6 euró lenne, a parkolójegyeket a kihelyezett parkolóautomatákban vagy SMS-ben kellene megvásárolni. A város parkolókártyákat adna ki azoknak, akik éves parkolóbérletet szeretnének. Ebből három fajta lesz a tervek szerint: az egyik azoknak, akik állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek az említett utcákban, a másik azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, akik nem rendelkeznek galántai lakhellyel, a harmadik pedig a szolgálati autóval közlekedőknek. Az éves parkolóbérletek ára 15 és 180 euró között mozog a típusától függően. A szolgálati parkolói igazolvány ingyenes.

A város vezetése Galánta honlapján értesítette a parkolókártyák igénylőit, hogy az egyik típus iránt akkora az érdeklődés, hogy ideiglenesen le kellett állítani a kérvények benyújtását a parkolóhelyek korlátozott száma miatt.