Figyelmeztet a Szlovák Posta: Az ünnepek alatt egy nap kivételével zárva leszünk!

Zárva lesznek a postafiókok a húsvéti ünnepek alatt, vagyis pénteken, április 15-én, vasárnap, április 17-én, és hétfőn, április 18-án. Április 16-án a szombati nyitvatartás szerint működnek – tájékoztatott Iveta Dorčáková, a társaság szóvivője.

Az ügyfeleknek azt javasolja, hogy az ünnepek előtt minél hamarabb intézzék el a postai szolgáltatással kapcsolatos teendőiket. Az egyes fiókok nyitvatartása a Szlovák Posta honlapján is kikereshető.

Dorčáková arra is felhívta a figyelmet, hogy a posta épületébe csak szabályosan viselt reszpirátorban léphetnek be az ügyfelek. „Emellett sorakozás közben tartani kell a kétméteres távolságot, és ez az épület előtt kialakuló sorokra is vonatkozik. Fizetésnél ajánlott a bankkártyahasználat” - tette hozzá a szóvivő.