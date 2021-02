Fertőzöttek az idősotthonban

Slovák Gyula, a központ igazgatójának tájékoztatása szerint 10 körül van a pozitívan tesztelt idősek száma, de senkinél nem tapasztaltak komplikációkat, valamennyi fertőzöttnek csupán enyhe tünetei vannak. „Az otthon néhány lakója valószínűleg az egyik egészségügyi dolgozótól fertőződött meg, aki már történetesen megkapta az első, koronavírus elleni védőoltást. A pozitívan tesztelteket elkülönítettük, állandó orvosi felügyelet alatt vannak, antibiotikumokkal kezeljük őket. Továbbra is rendszeresen teszteljük a lakókat és az alkalmazottakat is, naponta legalább háromszor testhőmérsékletet mérünk” – ecsetelte az aktuális helyzetet az egészségközpont igazgatója. Hozzátette: „A tünetmentesség egyrészt örvendetes, másrészt megnehezíti a szűrést. Valószínűleg nincs mód arra, hogy százszázalékosan meg tudjuk előzni a fertőzést egy idősek otthonában”.

A Vitalita, ahogyan számos más bentlakásos szociális intézmény, illetve idősotthon még január elején összegezte és tájékoztatta az illetékes szerveket arról, hány darab védőoltásra lenne szükségük. Ugyanakkor máig semmiféle reakciót nem kaptak a hivatalos szervektől. A központ alkalmazottai ugyan megkapták az első vakcinát, de az idősotthon lakói közül még senki nincs beoltva. „Ráadásul az is bonyolítja a helyzetet, hogy nem tudjuk, milyen fajta oltószert kapunk a lakók részére, mert a kutatások előrehaladtával az is kiderült, hogy nem minden oltóanyag alkalmas és hatásos a 60 év felettiek oltására. Márpedig nálunk, csak ennél idősebb ápoltak vannak. Ha megkapnánk az oltóanyagot, nálunk vannak orvosok, azonnal elkezdhetnénk az idősek oltását, nem kellene az oltóorvoscsapatra várni” – magyarázta Slovák Gyula.

A Vitalita egészségügyi központban a hét folyamán az egészségügyi dolgozók megkapják a koronavírus elleni oltás második adagját is.