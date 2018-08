Felújítják mind az öt dunaszerdahelyi alapiskola sportpályáját

Dunaszerdahely | Felújítja az önkormányzat az iskolai sportpályákat. Lubomír Dömény, a városi hivatal műszaki és beruházási főosztályának vezetője elmondta, a félmillió eurós beruházás költségeit a város költségvetéséből fedezik.

Az összeg hatvan százalékát ebben az évben, a többit három év alatt fizetik ki a kivitelező cégnek. A Jilemnicky utcai a Smetana ligeti iskola, valamint a Vámbéry Ármin és a Szabó Gyula alapiskolában új felületet kapott a futópálya. Eltávolították a régi salakot és valamennyi pálya a legmodernebb, több centiméteres gumiburkolatot kapott, amely tartós, karbantartása nagyon egyszerű, vízelvezető és évtizedeket kibír. A Kodály Zoltán iskolában új, 200 méteres ovális futópályát építettek. A sportpályák modernizálása Dömény szerint már elengedhetetlen volt. Ezzel nemcsak az iskoláknak segített az önkormányzat, hanem a környéken lakó, sportkedvelő lakosoknak is, hiszen a futópályák a tanításon kívüli időszakokban előttük is nyitva állnak. Az új, felület rugalmas, ezáltal ízületkímélő. Ugyanilyen felületet kapnak a távolugrópályák is. „Augusztus végéig be kell fejezni a munkát. Jövőre szeretnénk a kézilabdapályákat, esetleg a futballpályákat is felújítani” – nyilatkozta Ľubomír Dömény.