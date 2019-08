Felújítják a Lég és Csallóközcsütörtök közötti utat

A hivatalos tájékoztatás szerint december elejéig tartanak majd a munkák a forgalmas, közel 5 kilométer hosszú útszakaszon. Nagyszombat megye több mint 2,5 millió eurót fordít a felújításra, amelyet részben az Integrált Regionális Operatív Programból finanszíroznak.

„Nem öt-tíz centiméteren marják fel az aszfaltot, ennél jóval komplexebb felújításról beszélünk. Gyakorlatilag új utat építenek, a betonlapokat is felszedik” – indokolta a kiadások nagyságát és a felújítás időtartamát Bacsó László a megye közlekedési bizottságának elnöke, Nyárasd polgármestere.

Dunaszerdahelytől Pozsony felé régi, betonlapokkal borított úton juthatnak el az autósok. Bacsó elismerte, hogy az 572-es többi szakaszát is fel kellene újítani, de a legforgalmasabb résszel kezdik a munkát. „Itt halad el a legtöbb autó. Egyelőre Lég-Szász falurészig újítják fel az utat, de Légig előkészítjük a projektet” – folytatta Bacsó László. A tervek szerint később fokozatosan halandának Dunaszerdahely felé, de a polgármester elmondta, hogy a tervezés, az engedélyeztetés és a pályázás miatt nagyon elhúzódik a megvalósítás. Olgya felé mintegy 7,5 kilométert kell kerülniük az autósoknak a korlátozás miatt.

Bacsótól megtudtuk, hogy heteken belül a Nyárasd és Alistál közötti összekötőút felújítása is elkezdődhet. A két község közötti útvonal második szakaszának rekonstrukcióját is a megye fedezi, közel 1,2 millió eurót különítettek el a projektre. A felújítás után fellélegezhetnek Nyárasd és Ekecs lakói, ugyanis a teherforgalom egy része az összekötőúton csatlakozhat a 63-as elsőrendű főútra. Így nem hajtana végig az összes kamion Nyárasdon és Ekecsen is enyhülhet a forgalom.