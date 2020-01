Felújítják a dunacsúni kastélyt

A Pozsony megyei önkormányzat programjában is szerepel az ökoközpont létrehozása. Juraj Droba megyeelnök szerint itt alakítják ki a régió legfontosabb környezetvédelmi központját, amely a határok közelsége miatt nemzetközi jelentőségű lehet. A dunacsúni kastély a dunai ligetek védett természetvédelmi övezet és az ausztriai nemzeti parkok közelsége, valamint az egyszerű megközelíthetőség miatt is megfelelő hely az ökoközpontnak. A pozsonyi tömegközlekedés járataival is eljuthatnak ide a látogatók, Magyarországról és Ausztriából pedig akár az Eurovelo kerékpárutakon keresztül is megközelíthető. Az idén kezdődő, három szakaszra osztott építkezés keretében felújítják a kastélyt, a parkot és a magtárat. Egy interaktív, a Duna deltát és a liget erdőket is bemutató kiállítást alakítanak ki a műemlék épületben, ahol alkotóműhelyek és egy multifunkciós terem is helyet kap. A rekonstrukció során a környezettudatosságra is ügyelnek, saját hőszivattyúval látják el a kastélyt, esővíztárolót, vízáteresztő rétegeket terveznek. Az ökoközpontban bemutatnák a régió természeti értékeit, és tanfolyamokat is szerveznének. A második szakasz keretében a parkot alakítanák át; tó, mászófal, tanösvény és a sérült állatok számára kialakított mentőállomás is épül, valamint interaktív tárlatokkal is készülnek. A magtárat kulturális rendezvények helyszíneként és kiállítótérként használnák, a harmadik szakaszban tervezett felújítást is támogatásból finanszírozná a megye, jövőre adnák be a pályázatot.

A projekt az ökológiai iránymutatás mellett a helyi önkormányzat, az állam és a civil szféra együttműködésének is bizonyítéka. Pozsony megye tájékoztatása szerint a központ első, 3,1 millió euró értékű fázisát a megye építteti, az EU és az állami költségvetés támogatásából, de egyebek mellett az Állami Természetvédelmi Hivatal, a Daphne PT, valamint több ausztriai szervezet is részt vesz a projektben, az ő hozzájárulásukkal 5,1 millió euróra duzzadt a költségvetés. Lucia Forman, a megye szóvivője közölte, hogy folyamatban van a kivitelező kiválasztására kiírt pályázat. A 18. században épült kastélyt a ’70-es években kezdték felújítani, de nem végezték el a munkát, azóta egyre romlott az állaga.

(béva)