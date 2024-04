Fél kilométer hosszú átcsúszópályát nyitottak meg Gombaszögön

A tervezettnél rövidebb lett

A terület fejlesztéséről, felújításáról és folyamatos fejlesztéséről 2016 óta a Gombaszög Fejlesztéséért Polgári Társulás gondoskodik, mely a kötélpálya mellett a 14. századi pálos kolostor romjait és a közeli harangtornyot is gondozza, mely egyrészt kilátóként is működik.

„A kötélpálya a nehéz időszak és az építőanyagok növekvő árával kapcsolatos változások ellenére sikeresen elkészült. A tervezett 750 méteres egymegállós pályát 500 méterre kellett csökkentenünk, és a kötélpályának szánt eredeti három torony helyett csak két tornyot kellett építenünk. A projekt módosítása ellenére egy teljesen egyedi beruházásról beszélünk a régióban, és távolról nézve a szerkezet látványa az eredeti terveknek megfelelően megmaradt. A kötélpálya összköltsége végül 300 ezer euró volt. Örülünk, hogy teljesítettük a kitűzött célt, azaz, hogy eredeti turisztikai attrakciókkal vonzó környezetet teremtsünk az ide látogatók számára”

– mondta Orosz Örs, a polgári társulás elnöke, aki a kötélpálya elindításával abban bízik, hogy a szerkezet karbantartásával és az üzemeltetésével legalább két új munkahelyet teremtenek. A felül említett látnivalók mellett a terület legkeresettebb látványossága a Gombaszögi barlang, mely az UNESCO világörökség része, de ugyancsak sok ide érkező turista a most még zárva lévő krasznahorkai várhoz, a Krasznahorkai-barlanghoz, a Berzétei-sziklákhoz, vagy a Szilicei-jégbarlanghoz indul tovább. A gombaszögi tábor területéhez tartozik a gombaszögi kemping is, mely egy kisebb medencével, házikókkal és különféle kültéri elemekkel rendelkezik. A területen 17 lakókocsi és akár 100 sátor is elfér, amelyeket az évente megrendezésre kerülő, gazdag múlttal rendelkező Gombaszögi Nyári Tábor látogató is igénybe vesznek.