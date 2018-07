Halálos baleset történt Nagymihályban

Nagymihály | Két baleset is történt kedden délután Nagymihályban (Michalovce), egy halálos áldozat is volt, valamint többen megsérültek, köztük gyerekek is.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, hogy az egyik, kedden délután történt baleset során egy 56 éves ukrán állampolgár Škoda Octavia típusú autójával eddig ismeretlen okokból áttért a szembesávba, ahol egy másik személyautóval ütközött. A kocsit egy 36 éves nő vezette, az autóban két kiskorú gyerek is ült a baleset idején. Ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az okozott anyagi kár 3000 euró. Horror: járdán sétáló gyerekek közé hajtott egy nyugdíjas sofőr A másik baleset alig egy órával később, 15:00-kor történt. Egy 66 éves sofőr Peugeot Boxer típusú gépjárművével hátulról belehajtott egy Scaniába. A sofőr vélhetően nem tartotta be a követési távolságot. A férfit kórházba szállították, ahol szerda reggel belehalt sérüléseibe. Az anyagi kár 2500 euró volt. Egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A balesetek további körülményeit a rendőrség még vizsgálja.