Fejlesztenék az újszülöttosztályt Galántán

Elméleti és gyakorlati tudást is szerezhetnek a leendő szülők (Képarchívum)

Galánta | Tavaly enyhén csökkent a szülések száma a Svet Zdravia galántai kórházában. Eddig is igyekeztek a kismamák kedvében járni, az intézmény vezetése idén is tervez fejlesztéseket az osztályon.

2018-ban összesen 1214 szülést bonyolítottak le a kórház szülészeti osztályán, kevesebbet, mint tavalyelőtt, amikor 1280 gyerek született a galántai kórházban, de 2016-hoz viszonyítva megduplázódott a szülések száma. Jana Fedáková, a kórházat üzemeltető Svet Zdravia hálózat szóvivője lapunkat úgy tájékoztatta, hogy tavaly 623 kisfiú és 602 kislány jött világra a galántai kórházban, tizenegy ikerszülés volt. „A lánynevek közül a Viktróia, a Sofia és a Mia volt a legnépszerűbb, a fiúnevek között a Jakub, az Adam és az Alex” – közölte Fedáková. A szóvivő elmondta, a kórházban felkészítik a kismamákat a szülésre. Tavaly kilencvenketten vettek részt a szülés előtti tanfolyamon, amelyen megismerhetik az osztály működését is. A kórházban a leendő szülők az egészségügyi személyzettel közösen megtervezhetik a szüléset, tavaly negyvenketten éltek ezzel a lehetőséggel.

Három éve felújították a kórház szülészeti osztályát, a rekonstrukciónak köszönhetően kellemesebb környezetben fogadhatják a kismamákat. A három szülőszoba közül kettőben új szülőágy van és ezekben átlagon felüli ellátást kapnak a kismamák, akik alternatív módszerekkel is világra hozhatják a gyereküket. Tavaly év végén tíz új légzésfigyelő monitort kapott az újszülöttosztály, az életmentő eszközöket kölcsönvehetik a szülők. Fedáková közölte, idén is terveznek újításokat az osztályon, elérhetőbbé tennék az epidurális érzéstelenítést és bővítenék a komfortosabb szobák számát, valamint szoptatási tanácsadót és a szoptatás népszerűsítésével foglalkozó orvost is képeznének.

A Svet Zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.