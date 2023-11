Fejlemények a somorjai iskolaösszevonás kapcsán

Nagyszombat megye legutóbbi képviselő testületi ülésén elfogadta az iskolahálózat módosításáról szóló határozatot, miszerint jövő szeptembertől összevonják az alapiskolát a gimnáziummal. Két szlovák tannyelvű intézményről van szó. A két iskola ugyanabban az épületben működik, a szlovák gimnázium több tantermet átadott az alapiskolának.

Előzmények

A Napos utcai szlovák tannyelvű alapiskola a 2022/2023-as tanévben két osztállyal (első és ötödik) kezdte meg működését. Az iskolát az államigazgatáshoz (oktatási minisztérium) tartozó kerületi iskolaügyi hivatal hozta létre és a megyei fenntartású somorjai gimnázium épületében működik. Az iskola komoly erőfeszítések árán jött létre, elsősorban a főváros vonzáskörzetébe kiköltöző lakosok és szülők kezdeményezésére. Iskolakörzetébe hét település tartozik (Nagyszarva, Bacsfa, Keszölcés, Csallóköztárnok, Macháza, Sárosfa és Béke), olyanok, ahol nincs szlovák iskola. Tavaly 12 kiselsőssel indult az első évfolyam és 25 diákkal az ötödik évfolyam, az idén már négy osztályban folyt a tanítás, teljes létszámmal. Jozef Viskupič megyeelnök elmondta, Nagyszombat megye már évek óta igyekszik megoldani a polgári társulásba tömörült szlovák szülők problémáját. Többször tárgyaltak azoknak a településeknek a polgármestereivel, ahol a legégetőbb volt a probléma, de sehol sem sikerült iskolát alapítani. Végül az oktatási minisztérium ígéretet tett, hogy támogatni fogja egy „gyűjtőiskola” megnyitását a somorjai gyerekek számára. A megye szorgalmazza a két oktatási intézmény összevonását, mivel akkor a helyreállítási tervből is lehetne rá pénzt lehívni. „Ma már nem ritka, hogy egy épületben működik egy alapiskola és egy középiskola" – mondta a megyeelnök.

A város másképp látja

Orosz Csaba, Somorja polgármestere azzal érvelt, hogy nem a legszerencsésebb megoldás, ha a hatévesek és a középiskolások egy épületben tanulnak. A polgármester rámutatott: az iskolákkal kapcsolatos probléma amiatt alakult ki, hogy a befektetők lakóparkokat építettek a környező kis falvakban, a jogszabályok azonban elmulasztották kötelezni az építtetőket arra, hogy az új lakónegyedekhez iskolát is építsenek. „A problémát nem a somorjai gyerekek iskoláztatása okozza, az megoldott. A történet, amit mindenki ismeri, szorosan összefügg az ingatlan befektetők meggondolatlan építkezési hullámával. Nincs kiépített infrastruktúra, iskolák, óvodák nélkül építenek falvakból városokat. Vörösmajor tíz évvel ezelőtt 800 lakossal rendelkezett, ma több mint 3000 lakosa van, pár éven belül elérheti akár a 10 ezret is. Semmilyen törvény nem kötelezi a befektető cégeket, hogy iskolát is építsenek ezekbe a gombamód szaporodó falvakba és mikor iskolaköteles a gyerek, akkor szembesülnek a problémával. Évek óta több javaslattal álltunk elő, hogyan és hol lehetne iskolát nyitni. Legjobb lenne, ha egy köztes területen, Macházán vagy Vörösmajoron nyitnák meg a gyűjtőiskolát. Nem értettünk egyet azzal, hogy a somorjai gimnázium épületében egy alapiskola működjön. A Napos utcai szlovák tannyelvű alapiskola 2023/24-es tanévig kapott a megyétől bérleti szerződést. Ezalatt a két év alatt kell megoldani a szlovák alapiskola új épületbe való elhelyezését. Pár hete tudtuk meg, összevonnák a két intézményt, így a helyreállítási tervből (Plán obnovy) lehetne rá pályázni. A meglévő épületre ráépítenének egy új emeletet, ezért van szükség az összevonásra. Azonban ennek a lépésnek több veszélye lehet. Elsősorban, hogy idővel tantermeket vesznek el a gimnáziumoktól. A somorjai gimnázium, mind a magyar, mind a szlovák, hosszú múlttal rendelkező, jó hírnevű iskola, nem szeretnénk, hogy a színvonal rovására menjen ez a lépés, félő, hogy a komfortját veszítené az iskola. Nem egészséges és zavaró, hogy az iskola épületén belül tanuljon egy hatéves kiselsős és egy 18 éves, majdnem felnőtt. A tantermen kívül több olyan helyzet van, amikor találkozik a két generáció, ilyen a tornatermek, az étkező, az öltözők, a közös iskolai területek használata” – érvelt Orosz Csaba. Hangsúlyozta, nem Somorjának kellene ezt a problémát orvosolni. Sok kérdőjelet vet fel az iskolaösszevonás, amíg felépül az új iskola, évek telnek el. Addig a gimnáziumnak újabb tantermeket kell átadni az alapiskolának. „Tavaly probléma volt, hogy sok beíratott gyereket az utolsó pillanatban hoztak az át új iskolába. Nem fair ez a helyi önkormányzatokkal szemben sem. Lehetne mondani, hogy Somorja költségvetését egyenesen úton nem terheli a Napos utcai szlovák tannyelvű alapiskola, de a délutáni foglalkozások (zenei- és művészeti iskola, sportkör, tánc) által már érintett a város. A későbbiekben pedig az iskola fenntartása és karbantartása óriási pénzeket vihet el a költségvetésből” – zárta a beszélgetést Orosz Csaba.