Fejezetek Dániából: „Nem elég, ha valami nemzetiségi, jónak is kell lennie”

Az átállás

Az 1946-ban alapított, eleinte heti megjelenéssel, később egészen 70 évig napilapként működő, ma már 3 éve csak online felületen megjelenő újságnál nagy változást jelentett a formátum gyökeres megváltoztatása. Legmagasabb példányszámukat nem sokkal 1946 után érték el, 5000 példánnyal. Az utóbbi tíz évben, akkor 2600 darabról indulva fokozatosan csökkentek a számok, míg végül 1200-as darabszámnál fejezték be a nyomtatást 2021-ben. Veszítettek ugyan olvasókat, de sokan kitartottak mellettük akkor is, amikor el kellett búcsúzniuk a nyomtatott napilaptól. Mindenekelőtt az idősebbek voltak elkeseredettek. Igyekeztek a változást egy kifejezetten az újság számára készített alkalmazással megkönnyíteni, amit letölthetnek saját telefonjukra, személyesebbé téve az „online élményt”. Sőt, voltak, akiket az újság munkatársai személyesen is felkerestek, hogy megmutassák nekik az alkalmazás használatát, és ha kérdezték, elmagyarázzák a napilap megszűnéséhez vezető okokat is. Az alkalmazásban több lehetőségük is van, például elmenthetik kedvenc tartalmaikat és visszakereshetik azokat. A használatát bemutató kurzus pedig a mai napig elérhető, és amennyiben az olvasók igénylik, a kollégák továbbra is szívesen elmagyarázzák annak használatát. A digitális átállással sikerült új olvasókat elérniük, sőt, a dán közösségből is vannak jó páran, akik követik a tartalmaikat.

Egyéniségeket keresnek

A témaválasztásnál igyekeznek olyan történéseket választani, amelyekre később biztosan sokan kattintanak. Gwyn Nissen úgy fogalmazott, amellett, hogy relevánsak maradnak és a kisebbséggel foglalkoznak, úgy nyúlnak egyes témákhoz, hogy az biztosan olvasott legyen.

„Egy kiállításról készült cikket például nem olvasnak sokan. A művészet mögött álló ember mindig fontosabb egy olvasó számára, mint maga a művészete. Bemutatjuk őt, az életútjáról kérdezzük, a motivációjáról, arról az útról, ami a kiállításig vezette”

– jegyezte meg. Az újság virtuális hasábjain gyakran találunk hosszabb lélegzetű, komolyabb, átfogóbb cikkeket, melyeket a helyiekről, egy-egy közkedvelt, mélyen tisztelt személyiségről vagy csoportosulásról írnak, de a nagy egészről sem feledkeznek meg, dániai és németországi híreket is közölnek.

„Már tudjuk, hogy kisebbségként nem attól leszünk többek, ha csakis a német nemzetiségünket hangsúlyozzuk és kizárólag azért teszünk. Sokkal többet hoz nekünk is az, ha egységben gondolkodunk. Ha nem így tennénk, talán az itteni német kisebbség fennmaradása sem volna biztos”

– zárta Gwyn Nissen.