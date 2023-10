Fehér Filip, a galántai csodagyerek

A majdnem 11 éves galántai Fehér Filip helyett édesanyja, Fehér Andrea adott interjút az Új Szónak a fiúról, miközben ő a Joseph Haydn Művészeti Alapiskolában vett részt zeneórán. Az anyukájától megtudtuk, egyébként sem bőbeszédű a fiú és a szabadideje is kevés, ugyanis hetente háromszor jár a bécsi Musikschule Margareten iskolába.

Valódi őstehetség

Amikor a kezdetekről kérdeztem, a legnagyobb meglepetésemre elmondta, Filip már egyévesen érdeklődött a zene, főként a komolyzene iránt. Eleinte csak a kezével utánozta a TV-ben látott filharmonikusokat.

„Játékhegedűt adtunk a kezébe, amivel próbált játszani, majd hároméves korában kapott egy igazi hegedűt. Eleinte a vonóval finoman ütögette a húrokat, majd rájött, hogyan kell megszólaltatni. Egy nap azt vettük észre, hogy hallás után lejátssza a dallamokat. Kiderült, hogy abszolút hallása van. Nemcsak hegedűn, hanem zongorán és más hangszereken is képes volt lejátszani a hangokat. Azóta hegedül, de tud zongorázni is. Időnként komponál, vagy ahogy ő mondja, filmzenét ír”

– mondta mosolyogva Andrea.

Hatalmas léptekkel

Filip családjában eddig nem volt képzett zenész, tehát senki sem tudott tanácsot adni, merre induljanak, mindent a szülei jártak ki, tapasztaltak meg. A dédnagyapa saját szórakoztatására játszott hegedűn, illetve időnként hétvégéken eljárt muzsikálni, de nem volt művész.

– fogalmazott Fehér Andrea. Közben a család ellátogatott a bécsi Musikschule Margareten iskolába, ahol nyílt napot tartottak. Először elutasították őket, mivel a bécsi növendékek is általában nagyon nehezen jutnak be az iskolába, így csak számukra engedik meg a felvételit.

– mondta el Andrea. A család komoly döntés elé került: Filip Pozsonyban vagy Bécsben folytassa tanulmányait. Több szempontot figyelembe véve az utóbbi mellett döntöttek.

Az autóban élnek

Az első időszakban hetente kétszer mentek az órákra, most háromszor-négyszer járnak Bécsbe. A Fehér család Galántán él, Filip itt jár iskolába, a szülők a városban dolgoznak, így nem kis megterhelést jelent számukra ez a vállalás.

– fogalmazott. A fiú a bécsi iskolában főként a gyakorlati, technikai tudását tudja fejleszteni, az elméletet a galántai zeneiskolában tanulja, mert a németnyelv-tudása még nem tökéletes, ott nehezebb lenne az elméletet elsajátítani.

„Ez sem volt egyszerű döntés, hiszen a legjobb lenne, ha a saját nyelvén, magyarul vagy szlovákul tanulhatna, de szerencsére most már nem okoz neki problémát a német és az angol nyelv sem. Az elején le kellett porolnom a német-tudásomat, hogy fordítani tudjak neki, de most már mindent megért és beszélni is elkezdett. Vannak olyan órák, amikre már egyedül jár, nincs szüksége a segítségemre. A tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek, a többi gyerekkel angolul is kommunikálhat”