Falvaink és városaink történetének mélyén

A nagytapolcsányi utcanevek változásától kezdve a Kovácspataki-hegyek elfeledett földalatti járatain át egészen a szútori református templomig terjedt a lassan negyedévszázados múlttal büszkélkedő Mérföldkövek című konferencia idei témafelhozatala. A tanácskozás legfőbb célja a professzionális és a végzettség nélküli kutatók közötti kapcsolatépítés, valamint persze a tudás- és kiadványcsere.

„Hiányoznak azok a fórumok, ahol a helytörténészek közösen tudnának gondolkodni. Sokszor megtörténik, hogy egy helyi kutató dolgozik a saját falujában, kiad egy kis könyvecskét az önkormányzat segítségével, ami lehet még ISBN-számot sem kap, s nem terjed el széles körben. Aztán 10 év után kiderül, hogy helyi forrásokból származó nagyon fontos információkat tartalmaz“ – vázolja a lényeget Galo Vilmos társzervező, a DMM történésze.

A konferenciát a Pro Patria Honismereti Szövetség indította negyedszázaddal ezelőtt, és sokáig Udvard volt a tanácskozás állandó helyszíne. Ez később komáromi állomással is bővült, amikor a DMM és az intézmény munkatársai által működtetett Pro Museum Polgári Társulás is társszervezővé avanzsálódott, majd csatlakozott hozzájuk a dél-komáromi Klapka György Múzeum is. Ezen felül lassan igazán nemzetközivé vált az esemény, ugyanis magyarországi és szlovákiai magyar kutatók mellett végül Csuthy András főszervező kezdeményezésére szlovák szakemberek is rendszeres vendégei az éves alkalmaknak.

„Az is jó, ha Nyitra megyéből megismerjük azoknak a városoknak a történelmét is, amelyek a mi térségünkbe tartoznak – ilyen például Nagytapolcsány vagy nyelvhatártól északra fekvő települések esete. Arról nem is beszélve, hogy egy szlovák nyelvű előadó Komáromról fog előadni, pontosabban az itt működő ferencesekről, ami nagyon izgalmas, feldolgozatlan téma“ – fejtette ki Galo Vilmos.