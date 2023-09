Fajátékokkal, élőszavas mesével és népi dallamokkal telt meg az ekecsi Meseudvar

A negyedik alkalommal megrendezett ingyenes rendezvényre idén is nagy volt az érdeklődés. Közel 800 fő jelent meg az udvarban, mondta el Dobsa Tamás, a Kuttyomfitty Társulat oszlopos férfi tagja, az esemény főszervezője. Igényes műsorokkal, izgalmas színpadi előadásokkal, fajátékokkal, élőszavas mesékkel készültek a gyerekeknek, miközben a szülők is remekül szórakoztak az árnyékot adó fák közt, a sátrak alatt. A programok idén is három helyszínen, az ekecsi kultúrház mögött felállított, sátorral fedett nagyszínpadon, a kissátor alatt, valamint a fajátékoknak kinevezett zöld területen zajlottak. Az egész napos programot nem törte meg technikai szünet, ugyanis amint egy előadás befejeződött, a közönség átsétálhatott a másik helyszínre, majd vissza a korábbira. A szervezők számára nagyon fontos a pontosság, ezért idén sem volt csúszás a műsorok közt.

„Többen is elmondták, hogy olyan volt a hangulat, mintha egy kis Művészetek Völgye lenne. Azt is sokra értékelték, hogy nem volt csúszás a programban. Visszajáró vendégeink idén is jól érezték magukat, a helyiek és a környékbeliek mellett jöttek hozzánk Magyarországról, Lábatlanról, de érkeztek Komáromból, Somorjáról és Mátyusföldről is"

– tette hozzá Dobsa Tamás. Idén az ő előadásukra voltak kíváncsiak a legtöbben, annak ellenére, hogy vasárnap délidőben tartották. Egyedi, otthon készült kézműves produkciójuk keretében idén a Háry, a 70kedő obsitos című előadást mutatták be, ami nagy sikert aratott.