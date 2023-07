Ezerarcú túra az Alacsony-Tátra koronáján

Gyömbérre fel!

Igény szerint frissíthetjük magunkat a menedékháznál, de természetesen azonnal lehet folytatni a „csúcstámadást”, ami ugyancsak három kilométer megtételét jelenti, de ehhez már csak 300 méter magasságot kell leküzdenünk. Fürkésző tekintetünk azonnal észreveheti, hogy a Krúpova hoľa (1922 m) irányába harántoló turistaút helyett mintha kínálná magát egy másik lehetőség is, amely szinte közvetlenül a Gyömbérre tart. Igen ám, de ezt a relációt kereken 30 éve megszüntették, ugyanis a túrázók túl nagy károkat okoztak a havasi gyepben. Mindezt szlovák és angol nyelven magyarázza el észérvek alapján egy tábla, amely mögött a nyomatékosítás kedvéért szalag zárja el a kis ösvényt. Kultúremberként így nem marad más számunkra, mint a hosszabbik út választása a piros jelzést követve. Innen egyre jobb kilátásunk lesz délre, a Bystrianka előbb végigjárt völgyére, ill. Breznóbánya környékére. A zuzmólepte gránittömbökből álló kőmezők is megjelennek itt, s valójában már itt meg lehet tapasztalni a Gyömbér környékének ezerarcúságát. A nyeregbe felérve azonnal a főgerincre kell ráfordulnunk keleti irányban. Itt ér minket az újabb vizuális hatás, ahogyan feltárulnak előttünk az északi völgyek és sok minden más is... A látvány folyamatosan bontakozódik ki egészen a Gyömbérig, ami valójában az egész ország egyik legjobb kilátópontja!