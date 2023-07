Ezentúl magyar nyelvű filmeket is nézhetünk a kassai Úsmev moziban

Annak ellenére, hogy a mintegy 220 000 lakosú nagyvárosban két mozi is működik, magyarul feliratozott vagy magyar hanggal ellátott filmeket csak kivételes esetekben, elsősorban az évente megrendezésre kerülő Art Film Fest nemzetközi filmfesztivál során vetítettek. A Fő utcától nem messze, az Urban bevásárlóközpont (korábban Tesco, évtizedekkel ezelőtt pedig a Prior központ épülete - a szerk. megj.) mögött működő Úsmev mozi (Kino Úsmev) vezetése újonnan a magyar nézőközönség igényeire is felfigyelt és megtette az első lépéseket a magyar filmek rendszeres vetítésében. „A magyar nyelvű filmek bevonásának ötlete az Úsmev mozi napi programjának összeállítása során merült fel, és abból a jelenlegi törekvésünkből is ered, hogy a mozitermet különböző csoportok számára kínáljuk. Míg a szlovák közönségnek szóló filmeket leggyakrabban eredeti változatban, feliratozva vetítjük, addig a magyar közönség számára a filmcímek magyar szinkronhanggal is elérhetőek. Mivel Kassán és környékén sok a magyarul beszélő, magyar nyelvet használó ember, úgy döntöttünk, hogy bővítjük repertoárunkat, és rendszeres, magyar nyelvű vetítéssorozatot hozunk létre. Ez igazából a Magyar Filmfesztivál folytatása, amelynek három kiadása az Úsmev mozi helyiségeiben került bemutatásra Magyarország Kassai Főkonzulátusával együttműködve. A fesztivál filmes programját Muszatics Péter filmtudós felügyelte” – közölte az Új Szóval Slavomíra Macáková, az Úsmev mozi dramaturgja. A szóban forgó moziban naponta átlagosan 4 filmet vetítenek, ami havonta körülbelül 124 filmet jelent.

Minden a nézőktől függ

Eddig havonta egy magyar nyelvű filmet vettek fel a sorozatba, és igazából csak a nézők igényétől függ, hogy kibővítik-e a kínálatot a későbbiekben. Mivel a mozi programjához rendszeresen hozzátartoznak az európai filmek, Macáková szerint ezen a cikluson kívül is vetítenek majd magyar filmeket.

„Úgy látjuk, hogy a közönség széles spektrumának teret kell biztosítani, így az ukrajnai háború kitörése után természetesen igyekeztünk az ide érkező ukrán közösségnek is igyekeztünk vetítéseket biztosítani. Az ukrán közösségnek szóló első vetítések a BE LASKA című darabok voltak, melyek elsősorban a gyermekes családoknak szóltak. Ezek főként néma animációs mesék voltak a fiatalabb nézők számára. Az volt az előnyük, hogy mind az ukrán, mind a szlovák gyerekek megértették őket, ami lehetővé tette a beilleszkedést. Később volt egy kéthónapos ukrán dokumentumfilm-ciklusunk KINO UKRAJINA címmel, amelyet dramaturgiailag Olga Birzul rezidensünk szervezett. Rendszeres ukrán nyelvű vetítésekkel csak most júliustól kezdtük el szisztematikusan foglalkozni. A projekt keretében 5 animációs filmet és 3 felnőtt és ifjúsági filmet mutatunk be ukrán nyelven”

– tette hozzá Macáková azzal, hogy olyan kortárs filmek vetítését is tervezik a magyar közönségnek, amelyeket jelenleg más mozikban is vetítik, és amelyek potenciálisan sikeresek lehetnek a közönség körében. „Nem feledkezünk meg a gyermekközönségről sem, és aktuális, népszerű rajzfilmeket is hozunk. Nem zárkózunk el a kortárs magyar produkcióktól, és szívesen mutatjuk be a magyar filmvilág újdonságait. Reméljük, hogy ez a sorozat megtalálja a hozzá tartozó nézőközönséget” – zárta Macáková.