Éveket késhet az R2-es kassai szakaszának megépítése

„A hivatal a szerződés aláírása előtt, a második ellenőrzéskor hozta meg a döntését. Nem azért állították le a folyamatot, mert a beruházás túl drága, vagy mert törvényt sértettek volna, hanem azért, mert két szót hiányolták belőle. Ez teljesen ad abszurdum. Így a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) nem zárhatja le a szerződést, Kassa az elkövetkező két-három évben nem fejezheti be a körgyűrű ezen részét, mi pedig mintegy 140 millió eurónyi támogatástól esünk el, melyet az Integrált Infrastruktúra Operatív Programból hívtunk volna le” – közölte a TASR hírügynökséggel a miniszter. Mint kiderült, a közbeszerzés követelményei közé tartozott az is, hogy a kivitelező cég olyan szakembereket alkalmazzon, akiknek legalább 10 éves tapasztalatuk van a FIDIC-szabványok szerint történő építési munkálatokban. A problémát a hivatal abban látta, hogy a benyújtott szerződés szövege nem tartalmazta a FIDIC szót vagy annak megfelelőjét. Doležal szerint emiatt visszavonni a szerződést abszurdum, éppen ezért hamarosan fellebbeznek az ügyben. „Nem kérnek valótlant, azonban a FIDIC standardnak semmilyen más ekvivalense nem létezik. Más szerződések vagy üzletfeltételek esetében lenne alternatív megoldás, de az építészetben lehetetlent követelnek tőlünk” – mondta a miniszter. A kialakult helyzet kapcsán Jaroslav Polačeknek, Kassa főpolgármesterének véleményét is kikértük. „Egyetértünk a miniszter kijelentésével, hozzá hasonlóan minket is felháborít a hivatal döntése. Sajnálom, hogy a kassai és a keleti régióban élők ismét a pozsonyi hivatalnokok döntése miatt szenvednek. Számomra hihetetlen, hogy itt tartunk, az R2-es ezen szakaszának már 2018-ban el kellett volna készülnie. Bár az előző miniszter a kerülőút megépítését – a folyamat felgyorsítása érdekében – két részre osztotta, itt az év vége, az ÚVO döntése értelmében pedig sehol sem tartunk. Nem tudom, van-e még egy olyan ország Európában, ahol ilyen vagy ehhez hasonló döntések születnek” – mondta Polaček. „Azt reméltük, hogy a város legkésőbb 2025 végére fellélegezhet, hogy végre elkerül minket a teherforgalom, és hogy a lakosok élete is jobbra fordul. Csak remélni tudom, hogy a miniszter fellebbezése sikeres lesz. Ha nem, akkor továbbra is azokkal a balesetekkel kell számolnunk, melyek napi szinten történnek a város egyik legforgalmasabb csomópontjában, a VSS hídon, melyek következtében hatalmas forgalmi dugók keletkeznek a város útjain” – zárta Kassa főpolgármestere.

