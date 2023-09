Esti futásra várják a sportolókat Galántán

Első alkalommal, 2023. szeptember 15-én 18 órai kezdettel szervez esti futást a város és a galántai sportlétesítmények igazgatósága Galántán.

„A rendezvény első évfolyamára a város lakosait várjuk szeretettel. Célunk, hogy felkeltsük a gyerekekben és a fiatalokban az érdeklődést a futás iránt, de természetesen a felnőtteket is várjuk. A rendezvényt egyben meghívónak is szánjuk a hagyományos sporteseményünkre, a jubileumi XL. Galántai Futás – a Felszabadulás Futása versenyre, amelyet 2024 tavaszán rendezünk. Mivel ez egy országos hírű rendezvény nemzetközi részvétellel, amelybe minden évben profi és amatőr futók is bekapcsolódnak, ezért a Galántai Esti Futást kifejezetten a galántaiaknak és kiemelten a gyerekeknek, fiataloknak szervezzük. Nem másolni szeretnénk más városokat azzal, hogy az egyre népszerűbb esti futóversenyek mintájára itt is tartunk hasonlót. Azért szervezzük meg ezt a rendezvényt, mert úgy gondoltuk a szeptember 15-i szabadnapot kihasználhatnánk arra, hogy megmozgassuk a lakosságot és az időjárás is kellemes ebben az időszakban. A fő cél, hogy a futás öröméért, a jó érzésért fussanak minél többen a városban”