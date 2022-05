Érsekújvárba ért az első hidrogénmeghajtású vonat

Nagy érdeklődés kísérte Érsekújvárban a Coradia iLint™ típusú hidrogénmeghajtású, környezetbarát személyvonatának a bemutatását. Bárki helyet foglalhatott a vezérlőfülkében, és megtekinthette a légkondicionálóval felszerelt, korszerű, akadálymentesített utasteret. Akadtak érdeklődő felnőttek is, akiket alig lehetett kituszkolni a vezérlőpult mellől.

A Coradia iLint Railshow 2022 pénteken a csehországi bemutatót követően Zsolnán, Privigyén, Nyitrán, és késő délután Érsekújvárban folytatódott. Szombaton reggel 8 órakor Komáromban, 10 órakor Dunaszerdahelyen és 11 óra után a pozsonyi vasútállomáson szemlélhetik meg az érdeklődők a 21. század személyvonatát.



Dan Kurucz, az Alstom cég csehországi és szlovákiai kirendeltségének az igazgatója arról tájékoztatott, hogy a bemutatott járműnek sokkal biztonságosabb alváza van, gördülékenyebben suhan a rosszabb minőségű síneken is. Akadálymentesített és bőven van rajta hely a kerékpárok szállítására is. Norbert Kádekkel, Érsekújvár alpolgármesterével a régi időkről is beszélgettünk. Arról, hogy az érsekújváriak előszeretettel emlegetik, hogy a 19. század második felében a vasútállomás egyik jellegzetessége volt a helyi cigányzenekar, amely a Rákóczi-indulóval fogadta a beérkező és távozó vonatok utasait.



Néhányan felvetették a vonat bemutatása kapcsán, hogy ismét bevezethetnék ezt a régi szép szokást a járási székhelyen. Az új vonattípust az Alstom cég német és francia szakértői tervezték, a projektet a német gazdasági minisztérium és a német kormány is támogatta. Az első két vonatot 2018-ben helyezték üzembe az Alsó-Szászország tartományban. 2022-ben további 14 szerelvény készül el és kerül forgalomba az Alsó-Szászország (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen - LNVG) tömegközlekedési társaságban, valamint további 27 a Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) német tömegközlekedési hálózaton belül.



A vonatot olyan üzemanyagcella hajtja, amely a hidrogént és az oxigént elektromos árammá alakítja. Az érsekújvári vasútállomáson mintegy húsz percet vett igénybe az üzemanyag feltöltése. További részletek lapunk jövő heti számában.