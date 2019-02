Érdekes numizmatikai lelet is felszínre került Komáromban

A feltárások a gyűjtőparkoló építése idején zajlottak, 2011 májusa és augusztusa között, Pavol Jelínek régész vezetése alatt. „A terület 1550-től 1710-ig szolgált református temetőként, majd a jelenlegi református temető területét jelölték ki erre a célra – mondta az előadó. – Mintegy 2000 sírt takarhat a föld, a temető valószínűleg egészen a Szent Rozália-templom térségéig húzódhatott. Ebből a 2011-es ásatások során 200-at sikerült részben, vagy egészen feltárni.” A régész beszámolója szerint az egymás mellett elhelyezkedő sírok mellett három-négyszintes sírokat is találtak, köztük olyat is, ahol anya gyermekével feküdt. Tárgyi lelet kevés került elő, főleg kisgyerekek főkötőit díszítő bronzvirágok, csillagocskák, más díszítőelemek, valamint koporsószögek. „Nagyon érdekes leletek viszont azok az érmék, amelyeket összeragadva kerültek elő – hívta fel a hallgatóság figyelmét a régész. – Szétválasztásuk, tisztításuk után kiderült, hogy a legrégebbieket 1619-ben, a legújabbakat 1703-ban verték különböző pénzverdékben, egyebek közt Körmöcbányán és Sziléziában. Numizmatikus szakemberek vizsgálják az érméket. Azt sajnos nem lehet tudni, miként kerültek a temetőbe, hiszen abban az időben nem raktak pénzt, komoly értéktárgyakat a halottak mellé. Talán valaki a temetőt járva elveszítette a pénzes tarisznyáját. Az is egy érdekes tanulmány tárgya lehetne, hogy milyen utat tehettek meg az érmék az egyes pénzverdékből, hogy így egymás mellé kerültek valakinek a tarisznyájában.”

Máig tartja magát az a legenda, hogy a Kossuth tér alatt található az egykori pestistemető. „Az ásatások idején több lakossági bejelentés érkezett a közegészségügyi hivatalhoz, ki is szálltak ellenőrzésre, mintákat vettek a sírokból, a csontokról, de semmiféle nyomát nem találták annak, hogy ez lett volna a pestistemető – mutatott rá Ratimorsky Piroska. – Levéltári források szerint, amelyek közül megemlíteném Bél Mátyás feljegyzéseit, a várparancsnok az akkori várfalon kívül jelölte ki a pestistemetőt, mégpedig a Burgundiának nevezett részben, amely ma a hetes lakótelepen, a temetők szomszédságában lévő terület.”