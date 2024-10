Épülhet egy üzletközpont Párkányban, a Nánai út mellett

A képviselő-testület október elsejei ülésén megszavazta a módosított területrendezési tervet, tehát az egyes övezetek átminősítését is. Ennek értelmében tulajdonképpen megnyílt az út egy leendő üzletközpont létesítése előtt a Nánai út mentén, ugyanis a vonatkozó terület egyik része kereskedelmi-üzleti célra hasznosulna, a telek másik, kisebb része pedig polifunkciós besorolást kapott, azaz itt lakások épülhetnek, kisboltokkal, szolgáltatásokkal stb. A képviselők ráadásul elfogadták azt a szándéknyilatkozatot is, melynek értelmében a Nánai út menti városi telek nagyobbik részét eladná a város, mégpedig üzletközpont létesítésére. A szóban forgó telket nyilvános árverésre bocsátják, a legmagasabb árat kínáló pályázó veheti majd meg, de az árverés feltételeiről és szabályairól most még nem döntöttek. (A helyi szóbeszéddel ellentétben tehát még most sem biztos, hogy a telket pont a Kaufland veszi meg, holott az üzletlánc már korábban is komolyan érdeklődött iránta. Az előzményekről itt és itt írtunk – a szerk. megjegyzése).

Egy leendő újabb áruház létesítése ellen a Szövetség több képviselője most is szót emelt, mert szerintük inkább több lakást kéne építeni és jobban át kellett volna gondolni az övezet hasznosíthatóságát. Bokor Réka képviselő például azt hangsúlyozta, maga a területrendezési terv is előírja, hogy urbanisztikai tanulmány készüljön az övezetek felhasználásáról, de ilyen tanulmány sem a régi, sem a mostani, módosított tervhez nem készült. Ugyanakkor a Szövetség képviselői szerint sokkal fontosabb, hogy a módosított tervben szigorítottak az ipari park területén végezhető tevékenységek feltételein és az engedélyezett tevékenységek listáján, azaz, ennek értelmében most már nem épülhet hulladékfeldolgozó Párkányban. Sipos István, a városháza vagyonkezelési osztályának vezetője viszont arra figyelmeztetett, hogy a friss területrendezési terv most már nem változtatható meg, az övezetek besorolását és átminősítését pedig a képviselő-testület tavaly meghozott határozatai alapján végezte el az erre felkért és jogosult szakember.

Túl sok a kaszinó, túl nagy a rendetlenség a korzón

A képviselői interpellációk keretében számos napi gondról szó esett. Például arról, hogy szabályozni kéne a gomba módra szaporodó kaszinók működését Párkányban, valamint szigorítani kéne a korzóra való belépést is, mert egyesek már motorbiciklikkel és nagyobb autókkal is bármikor és gátlástalanul behajtanak és parkolnak a korzón. Ugyanez vonatkozik a kikötő és a Duna menti promenád területére. Az Ady utcai katasztrofális közlekedési helyzetre szintén készül a megoldás, várható, hogy az utca egy részét egyirányúsítják majd, Eugen Szabó polgármester úgy tájékoztatott, hogy a közlekedésrendészettel is tárgyalnak még erről. A polgármester azt is megígérte, kivizsgálják azt a panaszt, miszerint a Nánai úton lakókat zavarja a Vadas fürdőből este és éjjel hallható dübörgő zene, kiváltképp főidényben. Fekete László képviselő azt bírálta, hogy a Vadas fürdő mellett húzódó bekötőút mellett az ép, egészséges tujafákat készül kivágni a hatóság, meg is vannak már jelölve, holott ezek a fák nem betegek és kánikulában hűsítik, árnyékolják a környezetet. Fekete egyúttal követelte, hogy az eljárást azonnal állítsák le, mielőtt bármelyik fának is baja esne. A polgármester úgy válaszolt, kivizsgálják az ügyet, de a fákat a járási hivatal jelölte meg, feltehetően amiatt, mert egy régebbi projekt nyomvonalában vannak. A szóban forgó részre ugyanis négy projekt is készült. Egy a kerékpárút meghosszabbítására, egy a parkra, egy a járdára, a zöldövezetre. Állami támogatás és pályázatok nélkül viszont Párkány önerőből egyiket sem tudja megvalósítani. Csakhogy a kiírások bonyolódnak és a határidőket teljesen kaotikusan szabja meg a pályáztató, illetve tarthatatlan időpontokkal módosítja. Emiatt a polgármester most nem is lát lehetőséget arra, hogy a város pihenőparkot alakítson ki a volt kemping területén.

„Úgy nem lehet pályázni és építkezni, hogy a zöldövezetre adnak támogatást, a járdára nem, a bicikliútra igen, de a mellette lévő járdára megint nem. Ez így teljes káosz és őrület. Így nem lehet rendszerszinten fejleszteni semmit”

– konstatálta Eugen Szabó.

A polgármester képviselői felvetésre válaszolva közölte, hogy a főellenőr melletti posztot megszüntette, továbbá átszervezte a városháza működési rendjét és három új alosztályt alakított ki, a régi szervezési osztályt pedig megszüntette. Szerinte mindettől jobb és hatékonyabb lesz a munka, sőt, ügyfélbarátabb lesz az anyakönyvezés és a hitelesítés. Szintén képviselői kérdésre válaszolva Szabó közölte, hogy a Duna utcai új szociális lakásokra az Állami Lakásfejlesztési Alap hitelt nyújt Párkánynak, tehát a városnak nem saját pénzből kell fizetnie a már elkészült lakótömböt. Ugyanakkor a közlekedési tárcánál megpályázott támogatásról még nem kaptak értesítést. A képviselő-testületi ülés végén az is elhangzott, hogy az Enerbyt vállalat jövőbeli energetikai fejlesztései érdekében kulcsfontosságú, hogy Párkány megvásárolja Nyitra megyétől az ipari szakközépiskola volt sportpályáját is magába foglaló területet. Erről már előkészítő tárgyalások zajlanak a felek között. A képviselő-testület megszavazta, hogy a város főellenőre vizsgálja ki az Enerbyt és a bérlők közti szerződéseket az OPKS volt épületére vonatkozóan. A jövő évi költségvetés, valamint más, fontos, operatíve megoldandó ügyek miatt várható, hogy most októberben még egy rendkívüli ülésre is összeül az önkormányzat.