Encsen készülnek a nagytárkányi templom új színpompás ólomablakai

Aki járt már például a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban napközben, az biztosan megcsodálta azokat a gyönyörű, színesebbnél színesebb ésbámulatra méltó részletességig kidolgozott alkotásokat, melyek az épület szinte minden egyes ablakában megtalálhatóak. Jó hír, hogy hamarosan abodrogközi Nagytárkány községben található római katolikus templom látogatói is hasonló látványban gyönyörködhetnek. Egy közösségi gyűjtésnek köszönhetően ugyanis, néhány hét múlva ennek a templomnak az ablakait is ilyen díszes ólomablakokra cserélik. A díszes alkotásokat egymagyarországi házaspár, az encsi Megulesz-Schultz Ólomüvegműhely két szakembere, Magdolna és Gábor készíti, jelenleg a négy megrendelt ablak utolsó darabjának összeillesztésén dolgoznak.

Amerikai álom

„Az ólomüvegezés története nálunk igazából akkor kezdődött, amikor kimentem a férjem rokonainak a gyerekeire vigyázni Amerikába, ahol az egyik asszony az üvegek vágásával és összerakásával foglalkozott. Ő elsősorban magánházakba készített különféle ablakbetéteket, de csakis neki köszönhető az indíttatásom. Megtanította nekem az üveg vágásának és öszszeillesztésének a módját, és rengeteg segédanyagot is kaptam tőle, s majd amikor visszatértem Magyarországra, Mohay Attila üvegművésznél tanultam két évig és közben elvégeztem azt az iskolát is, ami igazából jogosítványt adott a szakmában való működésünkhöz. Szerencsések voltunk, mert elég hamar egyházi jellegű munkákba is belefolyhattunk. Erős encsi gyökereimnek, Megulesz családunk megbízható és becsületes hírnevének, valamint városunk viszonylag szűk közösségének köszönhetően a helyi atya még annak ellenére is ránk bízta az első templomi munkát, hogy egyetlen szakrális jellegű referenciánk sem volt. A munka jól sikerült, és onnantól kezdve igazából sorra jöttek a templomi jellegű megrendelések. Számtalan sikeresen befejezett megrendelés után most a nagytárkányiak templomának ablakain dolgozunk, melyek nemsokára beszerelésre is kerülnek” – részletezte az Új Szónak Schultzné Megulesz Magdolna.

Hosszú folyamat

Bár egy-egy ablak finalizálása, vagyis az előzetes tervek szerint apró részekre vágott színes üveglapok ólomsínekkel történő összeforrasztása viszonylag rövid idő alatt, néhány napol belül elkészül, a munka ezen részét több hónapos, egy-egy nagyobb megrendelés esetében pedig akár egy egész éves vagy még annál is tovább tartó komplex munkafolyamat előzi meg. „Egy templomi megrendelés általában közös egyeztetéssel veszi kezdetét, melynek során bejárjuk és alaposan szemügyre vesszük az adott templomot. Mivel a végterméket, vagyis a kész ólomablakokat egy tőlünk független asztalos keretezi és hőszigeteli, nagyon pontosan kell dolgozni. Egy-egy apró csúszás még belefér, de mivel a templomi ablakok legtöbbje ívelt, nem lehet sokat tévedni. A tervezés során arra is odafigyelünk, hogy az ablakok dizájnjának a mintázata és azok színe a lehető legjobban beleolvadjon a templombelterébe. Mivel az ólomüvegek és a kész ólomablakok a rajtuk beszűrődő fénytől kelnek életre, az ablakok elhelyezkedésére, vagyis a falak északi és déli fekvésére is odafigyelünk. Ez azért fontos, mert míg az északi és északkeleti oldalról viszonylag kevesebb fény érkezik, addig a déli ésdélnyugatiról sokkal több. Ebből kifolyólag picit eltérő árnyalatokkal dolgozunk, hogy a néző mindig egységes összhatást kaphasson” – mondta az Új Szónak Schultz Gábor.

Gördülékeny csapatmunka

Csakúgy mint az összes többi alkotáson – mely egyébként a különféle dísztárgyaktól egy-egy mozaikos tükrön át egészen a templomi ablakokig szinte mindent magába foglal –, a nagytárkányi templom ablakain is közösen dolgoznak. Míg a nyersanyag, vagyis a színezett üvegek kiválasztását és megrendelését közösen végzik, a káprázatos és hihetetlenül részletes rajzokat Magdolna, az üvegeket vágását pedig Gábor végzi. „Bár sokan azt hiszik, hogy a házastársaknak is szükségük van némi szabadságra, mi szinte mindig együtt vagyunk. Amíg Gábor az általam megrajzolt tervek alapján az üvegek berajzolásán és vágásán, majd azt követően a levágott szélek csiszolásán dolgozik, én az üvegek festéséért vagyok felelős. Ez egyébként egy hosszú, megterhelő és egészségügyi szempontból korántsem veszélyek nélküli munka, hiszen az üveglapokat ólomkeverékes festékkel vonom be és fokozatosan azt kaparom viszsza. Az árnyalatokat rétegezéssel érjük el, a festékrétegeket egy kemence segítségével égetjük rá az üvegre. Miután minden darabot lefestünk, a felnagyított tervek szerint összeállítjuk a képet. A mozaikokat végül Gábor forrasztja össze ólomsínek segítségével. Bár a forrasztás előtt többször is leellenőrizzük a kialakult képet, a hibákat csak akkor látjuk, amikor a képet hátulról megvilágítjuk. Bizony nagyon sokszor megtörténik, hogy hibázunk, de Gábor már a nézésemből tudja, hogy nincs vita: odaadom neki a képet, ő pedig szó nélkül kijavítja. Az évek során megtanultunk túllépni a vitákon, a felesleges viták helyett már kérdések és válaszok nélkül is megértjük egymást” – zárta Schultzné Megulesz Magdolna. Ha minden a terv szerint halad, a nagytárkányiak nemsokár Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának, Szent Istvánnak, Szent Erzsébetnek és II. János Pál pápának életnagyságú képeit is megcsodálhatják a templom ablakaiban.