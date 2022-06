Somorja egykori zsidó közösségének állítottak emléket

A program a somorjai zsidó temetőben lévő, felújított siratóház ünnepélyes átadásával kezdődött (Csölösztői út), ahol Veres Gábor alpolgármester mondott beszédet, majd Ján Hevera történész mutatta be a zsidó temető történetét. A résztvevők innen átvonultak a Fő utcán lévő emlékoszlophoz. Az árnyékot adó fák alatt megható és fontos megemlékezés vette kezdetét. Voltak, aki a közeli városkból érkeztek, de volt vendég Pozsonyból és Izraelből is. A Madách Imre Gimnázium és a M.R. Štefánik gimnázium tanulói, magyar és szlovák nyelven olvastak fel részleteket Livia Bitton-Jackson: Ezer évet éltem című könyvéből. Megrendítő tanúvallomások ezek egy kamaszlány szemszögéből. Az írónő, holokauszt-túlélő, az ötvenes években vándorolt ki családjával Somorjáról az Egyesült Államokba. Majd következett a polgármester, Orosz Csaba beszéde, aki megemlítette, Somorján számos olyan kezdeményzés kelt életre a közelmúltban, amely a múlt megőrzését szolgálja.

Ezen törekvéseink sorába illeszkedik a ma felavatásra kerülő holokauszt-emlékmű is, amellyel városunk egykori zsidó közösségének állítunk emléket. Annak az 505 főnek – egykori somorjaiaknak –, akiket megölt a gyűlölet. Neveik részben Somorja anyakönyvében, részben pedig az izraeli Yad Vashem archívumban maradtak fenn. A rendelkezésre álló dokumentumokból a somorjai önkéntesek csapatának mintegy 360 nevet sikerült azonosítania.

Orosz Csaba polgármester, Pavel Traubner professzor és Veres Gábor alpolgármester (a szerző felvétele)

„...a békesség útján járva utasítsuk el a gyűlöletkeltést...”

Nagyszombat megyét Jozef Viskupič megyeelnök és Berényi József alelnöke képviselte. Beszédükben mindketten kiemelték, nem szabad közömbösnek lennünk a történelem iránt. Ezek az emlékművek elgondolkodtatnak minket, milyen sötét részei vannak a múltunknak, amikor ember ember ellen fordult. Fontos szimbolikával bír, legfontosabb üzenete pedig, hogy nem lehetünk közömbösek. A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Dr. Pavel Traubner orvosprofesszor, meginditó beszédében megköszönte, hogy közel 80 évvel a huszadik század legnagyobb tragédiájának évfordulóján, Somorja városa emlékművet állít az ártatlanul elhurcoltak emlékének. A professzor elmondta, mint holokauszt érintett, azt remélte, többet nem kell átélnie, hogy Európában háború legyen, de nem így hozta a sors. Máig hihetetlen számára, hogy szomszédok, barátok, egyik napról a másikra tudnak egymás ellen fordulni és harcolni. Ezért fontos ez az emlékhely, ami mementóként szolgál mindenkinek. Végül Schwartz József, aki Dunaszerdahyelről érkezett, a leszármazottak nevében szólt a résztvevőkhöz, és Kornfeld Tibor: Volt egyszer egy zsidó város, Dunaszerdahely című könyvét ajándékozta Somorja városának. A megemlékezés David Adri rabbi imájával folytatódott, majd Traubner professzor, Orosz Csaba, Veres Gábor leleplezte az emlékművet. A megemlékezés alatt a Samaria Klezmer Band műsorát hallgathatták. Végül a Yerushalayim Shel Zahav izraeli ének kíséretében a résztvevók elhelyezték az emlékezés köveit az emlékoszlopon.

Jávorka Tamás önkormányzati képviselő, aki civilben építészmérnök és műépítész, lapunknak elmondta:

Eredetileg a zsinagóga udvarán szerettük volna elhelyezni az emlékművet még tavaly, de végül a zsidó hitközség tanácsára egy nyitottabb és jobban hozzáférhető helyen, a Fő utcán kapott helyet. Most egy kiállítás is található a somorjai zsidó temető megyei támogatásból felújított siratóházában.

Háromszázhatvan zsidó áldozat nevét és életkorát marták lézerrel abba a nemesített rozsdafelületű acél emlékoszlopba, ami Jávorka Tamás munkáját dícséri. Az emlékmű felállítását civilek és önkormányzati képviselők kezdeményezték, és a város támogatásával, illetve közadakozásból valósult meg.

Két, a témába vágó kiállítás is nyílt a városban. Az első a somorjai zsidó temető felújított siratóházának ünnepélyes átadása alkalmából. A tárlat a Dunaszerdahelyi és a Somorjai Zsidó Hitközség emléktárgyait mutatja be. A másik kiállítás az egykori paulánus kolostor, a Korona épületében várja majd a látogatókat. A Masaryk és a Szentföld című tárlat 15 roll up banneren mutatja be Tomáš G. Masaryk 1927-es jeruzsálemi látogatását és a Szentföld környékén tett útját. Mindkét tárlat anyagát a Pozsonyi Zsidó Hitközség adta kölcsön a városnak, és novemberig lesz megtekinthető.